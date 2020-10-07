Осенний сезон: что подорожало и что подешевело на продуктовых рынках

Корреспонденты "Сегодня" прошлись по столичным рынкам, чтобы выяснить, как в последнее время изменились цены.
Начали с мясных прилавков. Здесь цены пока не изменились. Хотя и кусаются.
"Мясо по 110 грн/кг, задняя часть – 105-110, шейка – 150, биточки – 140. Телятинка – 175, молочная – 180, говядина взрослая – 140-160 грн/кг", – рассказывают "Сегодня" на рынке.
Овощи на рынке на любой вкус. Цены – на уровне прошлого месяца. За килограмм картофеля просят – 10-12 грн. Лук, морковь и свекла – по 15.
"Здесь я как-то все могу купить, и выбрать, и поторговаться", – говорит покупательница Татьяна Нечаева.
Сейчас сезон осенних яблок, поэтому они немного подешевели, говорят продавцы.
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Хотя все зависит от сорта. "Голуэй", к примеру, продают по 15 гривен за килограмм, а вот за "Голден" придется отдать уже 28 грн. Дороги и груши. И могут еще подняться цене.
"Будет уже ноябрьская – цена будет выше. Будет подниматься. Где-то до 50 гривен", – говорит садовник Василий Василун.
За последнюю неделю подорожали и шампиньоны – почти на 10 гривен.
"На сегодняшний день цена оптовая на гриб – от 40 до 42 грн/кг, неделю назад гриб был 36-38 грн. Гриба в Киевской области мало, и производители подняли цену", – объясняет продавец Валерий Гребень.
Белый батон или ржаная буханка уже этой осеньюподскочат в цене едва ли не вдвое,делают прогнозы специалисты. Стремительное подорожание хлеба в ближайшее время, по мнению украинских пекарей, неизбежно. И оснований, говорят, немало. Например – в полтора раза подорожали пшеница и масло, на треть – сахар.
И хотя цены на основные продукты почти не изменились, "Сегодня" увидели: павильоны на рынке полупустые. Жалуются и продавцы – людей приходит немного.
Ранее "Сегодня" писали про осенний рацион – как правильно питаться с наступлением холодов.
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