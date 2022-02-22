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Опять рвется вверх! Что происходит с долларом на рынке валют

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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22 февраля, 08:38
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 22 февраля
Курс доллара 22 февраля
Курс доллара 22 февраля / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 22 февраля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 28,48 грн;
  • 1 евро – 32,19 грн;
  • 1 злотый – 7,13 грн;
  • 10 российских рублей – 3,73 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал на 14 копеек, а евро – на 9 копеек. Курс злотого стал ниже на две копейки, а курс рубля снизился на 11 копеек.

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Что было с курсом доллара и евро на межбанке

  • 21 февраля доллар подорожал на 19 копеек в покупке и продаже. В завершение торгов он стоил 28,59/28,61 грн (покупка/продажа).
  • Евро подорожал на 10 копеек в покупке и продаже. До закрытия евро торговался на уровне 32,40/32,42 грн (покупка/продажа).

Сколько будет стоить доллар на этой неделе?

Вероятно, что на этой неделе гривня по отношению к доллару США будет торговаться в ценовом канале 28,05 — 28,45. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности укрепится до отметки 32,45 грн. Такое предположение в комментарии "Сегодня" высказал аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

Среди факторов, что скажется на динамике курса гривны в долгосрочной перспективе, Гойлов назвал и то, что JPMorgan планирует добавить облигации Украины в национальной валюте в популярное Индекс облигаций развивающихся стран, известный как GBI-EM. Решение вступит в силу 31 марта.

Доля Украины составит 0,12% (согласно сообщению для клиентов с октября 2021 года, где сказано, что около 70% инвесторов поддержали этот шаг).

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Раньше мы рассказывали, чем можно заменить американский доллар, если не знаете, куда можно вложить свои накопления.

Мы также писали, что будет с деньгами украинцев в банках в случае масштабной войны.

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