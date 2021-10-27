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Оплатить ли услуги или оформить ипотеку? После обновления в Приват24 появились дополнительные функции

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
27 октября, 08:00
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Рассказываем, какие функции появились в Приват24 после обновления в октябре
Какие функции появились в Приват24 в октябре
Какие функции появились в Приват24 в октябре / Фото: Коллаж: Сегодня

В октябре ПриватБанк провел ряд обновлений мобильного приложения Приват24 для пользователей iOS и Android.

В частности, новый дизайн получило меню программы "Платежи", а также добавлены некоторые функции:

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  • оплата услуг по адресу в один клик;
  • добавлен сервис по оформлению ипотеки в меню "Жилье в кредит" (доступна как национальная, так и "Доступная ипотека под 7%");
  • добавлена возможность выбрать банк при переводе средств на карту в меню "Платежи по телефону";
  • также добавлена функция "Мониторинг билетов", но только для пользователей iOS.

Функция "Мониторинг билетов"

Новая функция появилась 9 октября и предусматривает автоматический заказ и покупку билетов на поезд, если их пока нет в свободном доступе.

К примеру, вы хотели купить билет на определенный поезд, но пока свободных мест нет или не начались продажи на определенную дату.

Вы настраиваете функцию и когда нужное место появляется, программа покупает билет автоматически.

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Где найти новую функцию – смотрите в материале.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как на украинку мошенники "повесили" несколько кредитов, которых она не брала.

А также написали главные правила защиты от интернет-мошенников.

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