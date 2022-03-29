Опасные SMS: как за секунду не потерять все деньги

Рассказываем, какие новые схемы придумали мошенники, чтобы наживаться на украинцах во время войны и как от этого защититься

Мошенники пытаются выманивать деньги через SMS-сообщения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны телефон может оказаться не только полезным, но и опасным предметом. Вся информация о вас, хранящаяся на нем, может попасть в руки мошенников. Также вы можете таким образом лишиться всех денег. И это может произойти не только во время похищения, но даже если вы нажмете на обычную ссылку.

"Сегодня" разобрались, какие новые схемы с SMS-рассылками придумали мошенники и как от них защититься.

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"Вам начислена денежная помощь…"

Недавно украинские предприниматели начали получать 6 500 грн помощи от государства в рамках программы "єПідтримка". Уведомление о поступлении денежных средств обычно приходит от банка. Однако люди начали получать сообщения от неизвестных номеров с приблизительным текстом: "Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500grn. Zarahuvatu: "ссылка".

Текст и размер "помощи" может быть разным. Однако в каждом таком сообщении есть фишинговая ссылка, на которою ни в коем случае нельзя нажимать.

С помощью такой ссылки мошенники могут украсть ваши данные и получить доступ к банковским счетам или причинить ущерб вашему устройству, и требовать средства за разблокировку.

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Уведомление о начислении помощи от государства не содержит ссылок, а только текстовую информацию, и оно приходит в приложение вашего банка.

Как мошенники просят "помочь ВСУ"

Сегодня украинцы активно посылают деньги фондам, благотворительным организациям, волонтерам для помощи украинской армии. А вот те, кто хотят выманить из вас деньги, могут пользоваться положением.

Мошенники отправляют сообщение со ссылкой на якобы сайт какого-нибудь фонда. Это сообщение приходит как SMS, или в мессенджере или на e-mail. Но ни в коем случае переходить сразу по ссылке нельзя, ведь вероятнее всего, что она ненастоящая.

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Таким образом через поддельные сайты мошенники похищают деньги, пароли, секретные карточные реквизиты и персональные данные.

Чтобы не попасть на сайт, нужно смотреть на правильность написания его адреса. Разоблачить подделку можно благодаря лишним символам в адресе ресурса, которых нет в настоящем, официальном варианте. Также присылать деньги для помощи следует только официальным проверенным ресурсам, которым вы доверяете.

Мошенники орудуют и в мессенджерах

Украинцы сейчас массово выезжают из горячих точек в безопасные области или за границу. Тем временем в разные чаты могут приходить сообщение об эвакуации. Так мошенники выманивают из вас информацию.

Они просят предоставить свои личные данные для заключения списков людей, которые будут эвакуированы или внести деньги за такие услуги. А прикрываются они "Укрзализныцей".

Однако в компании сообщают, что никаких списков она не составляет и просит украинцев не сообщать свои данные неизвестным людям.

Кроме этого, подобная фейковая эвакуация может представлять непосредственную угрозу жизни тех людей, которые пытаются уехать. Враг пускает вперед мирных жителей и прячется за ними.

Как еще мошенники обманывают украинцев?

Во время военного положения есть немало людей, которые в экстренной ситуации наживаются на других. Чаще всего теперь встречаются следующие схемы:

Эвакуация. Мошенники якобы организуют вывоз людей из горячих точек. Сначала они просят предоплату на карту за перевозку, а затем просто исчезают.

Аренда жилья. В интернете размещают сообщения о доступном для аренды жилье для тех, кто вынужденно покинул дом. Затем, как и в предыдущем варианте, просят предоплату, а впоследствии обрывают все связи.

Лечение. Мошенники находят фото пострадавших людей в интернете и собирают деньги "в помощь пострадавшим". Так же собирают деньги "на лечение детей".

Также мы рассказывали, как защитить телефон от воровства в военное время. Чтобы не стать жертвой мошенников:

стоит установить индивидуальный PIN-код на SIM-карту. Для этого необходимо знать код разблокировки оператора по умолчанию. Узнать точный код оператора можно на упаковке из стартового пакета;

Для этого необходимо знать код разблокировки оператора по умолчанию. Узнать точный код оператора можно на упаковке из стартового пакета; установите пароль или PIN-код, собственно, на телефон.

Читайте и о том, как вычислить мошенников и противодействовать их безнравственным поступкам.