Официальный курс доллара снижается: что происходит на рынке валют

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 8 февраля

Каким будет курс 8 февраля / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) во вторник, 8 февраля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,99 грн;

1 евро – 32,07 грн;

1 злотый – 7,05 грн;

10 российских рублей – 3,71 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел сразу на 15 копеек, евро – на 20 копеек. Курс злотого опустился на 4 копейки, а курс рубля не поменялся.

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Что было с курсом валют на межбанке?

В понедельник, 7 февраля, торги американской валюты стартовали со значений 28,08/28,10 грн, а к их закрытию доллар подорожал в покупке и продаже 27,94/27,96 грн.

В то же время единая европейская валюта упала до 31,95/31,97 грн.

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Что будет с валютой на этой неделе

С 7 по 13 февраля курс продажи доллара будет колебаться в рамках 28,2-28,5 грн.

"Мы рассматриваем перспективу роста гривни по отношению к доллару как приоритетную, но только при условии, что не появится негативных новостей об РФ. Они способны отправить курс снова к верхним границам этого года – 29 грн за доллар", — сказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак.

С ним согласен и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин: по его прогнозам, на следующей неделе курс будет в коридоре 28-28,5 грн/доллар.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко ожидает, что гривня укрепится до 28-28,2 грн/доллар в наличной продаже, а в покупке может опуститься ниже 28 грн (сейчас средний курс покупки – 28,01 грн).

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А вот руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин склоняется к возобновлению девальвационного тренда.

Напомним, что экономисты убеждены: продавать и покупать доллары и евро теперь стоит только при крайней необходимости, если валюта или гривневая наличность нужны для немедленных расчетов.

Ранее мы писали, как девальвация гривни всколыхнет рынок недвижимости, и кто от этого пострадает.