Одним повысят, а у других отберут вовсе. Что будет с пенсиями в 2021 году

С 2021 года меняются требования по стажу для новых пенсионеров и увеличиваются выплаты для людей в возрасте

С 1 декабря планово повышается прожиточный минимум. Автоматически увеличатся пенсии и надбавки для многих категорий украинцев. Однако это только одно из новшеств, которое ожидает пенсионеров в ближайшем будущем.

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Сайт "Сегодня" разбирался, как изменятся выплаты пенсионерам, на какие суммы они смогут рассчитывать и когда им ждать следующего повышения пенсий.

Какой будет минимальная пенсия

С 1 декабря прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц повышается с нынешних 1712 грн до 1769 грн – на 57 грн, или на 3,3%. Соответственно, 1769 грн будет составлять минимальная пенсия для новых пенсионеров.

Таким же будет размер социальной помощи для тех, кто достиг пенсионного возраста, но не имеет достаточно стажа для получения пенсии, и для лиц с инвалидностью.

Поскольку, согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", "пенсии, другие виды социальных выплат и помощи, которые являются основным источником существования, должны обеспечивать уровень жизни, не ниже прожиточного минимума, установленного законом".

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Эти выплаты останутся на таком же уровне и в первой половине следующего года. Очередное повышение прожиточного минимума запланировано только на июль 2021-го.

Одновременно с ростом прожиточного минимума увеличивается и максимальный размер пенсий. Он составляет 10 прожиточных минимумов. Соответственно, с 1 декабря максимальная пенсия сможет достигать 17 690 грн.

Кроме пенсий и соцпомощи, увеличиваются различные пенсионные надбавки и выплаты, "привязанные" к прожиточному минимуму.

А вот для пенсионеров старше 65 лет, которые имеют 30 лет стажа (женщины) и 35 лет (мужчины), минимальная пенсия рассчитывается, исходя из минимальной зарплаты, а не прожиточного минимума.

Поэтому повышение прожиточного минимума не повлияет на пенсии этих людей. Но их пенсии повышали совсем недавно – в сентябре, когда выросла минимальная зарплата. Сегодня минимальная выплата для таких пенсионеров составляет 2000 грн (40% от минимальной зарплаты).

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Напомним: правительство Алексея Гончарука планировало "отвязать" большинство выплат от прожиточного минимума и при этом повысить сам минимум до размера реального. Однако после отставки того Кабмина соответствующий законопроект был отозван.

Кому повысят пенсии в 2021 году

В следующем году в правительстве планируют повышать пенсии в несколько этапов.

Так, уже с 1 января 2021 года вырастут пенсии, "привязанные" к минимальной зарплате. Это в первую очередь пенсии тех, кому исполнилось 65 лет и кто имеет страховой стаж 30 (женщины) или 35 лет (мужчины).

Минимальная пенсия для таких людей составит 2400 грн (40% от минимальной зарплаты, которая, согласно проекту госбюджета, вырастет до 6000 грн).

Согласно постановлению Кабмина №849 от 16 сентября, 1 марта пройдет индексация пенсий. Будут перечитаны ранее назначенные пенсии и надбавки к ним. Ожидается, что индекс индексации составит 11%, и это повышение ощутят около 9 млн пенсионеров из 11 млн.

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Также с 1 марта продолжат получать 500 грн доплаты пенсионеры старше 80 лет (при условии, что их пенсия меньше средней зарплаты). С этого дня минимальная пенсия для людей старше 80 лет должна будет составлять 2600 грн (при наличии страхового стажа 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин). Разницу при необходимости будут доплачивать в виде госпомощи.

С 1 апреля пересчитают пенсию работающим пенсионерам, сделав поправку на трудовой стаж.

С 1 июля в связи с ростом минимальных зарплат снова повысятся пенсии тех, у кого стаж 30 или 35 лет (у женщин и мужчин соответственно). Их минимальная пенсия составит уже 2600 грн (после роста минимальных зарплат до 6500 грн).

Также с 1 июля станут получать надбавки пенсионеры 75-79 лет – 400 грн при условии, что их пенсии не превышают средней зарплаты.

Кроме того, с 1 июля ожидается повышение минимальных пенсионных выплат для тех, кому не хватает стажа, и для людей с инвалидностью в связи с очередным ростом прожиточного минимума. Выплаты вырастут с 1769 до 1854 грн. Также вырастут многие надбавки.

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Еще одно повышение прожиточного минимума запланировано на 1 декабря 2021 года. Тогда самая маленькая пенсия будет составлять 1934 грн.

Пенсия или госпомощь?

После пенсионной реформы 2017 года в Украине появилась категория людей пенсионного возраста, которые не имеют права на пенсию. Это те, кто большую часть своей жизни не работал или работал нелегально (с их зарплаты не платились пенсионные взносы). Таким людям начисляют не пенсию, а государственную помощь, которая равна прожиточному минимуму.

В 2020 году право на пенсию имели лишь те, кому исполнилось 60 лет и кто имел страховой стаж 27 лет. Если меньше – можно претендовать только на соцпомощь в размере прожиточного минимума.

С 2021 года 60-летние смогут оформить пенсию только при наличии стажа не менее 28 лет.

Также в 2021 году смогут оформить пенсию те, кому исполнилось 63 года и кто имеет стаж от 18 до 28 лет. Или те, кому исполнилось 65 лет и чей стаж от 15 до 18 лет.

Кстати, 31 декабря 2020 года истекает срок действия "Порядка назначения временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату", который был утвержден постановлением Кабмина №1098 от 27 декабря 2017 года.

Этот факт некоторые СМИ истолковали как отмену пенсий для людей, которым не хватает стажа. Однако правильнее было бы сказать, что с 2021 года повысится возраст, с которого будут назначать госпомощь по возрасту.

До конца 2020 года право на такую помощь имеют люди, достигшие 60-летнего возраста и имеющие 15 лет стажа. С 2021 года госпомощь по возрасту будут назначать с 65 лет. Раньше этого возраста можно претендовать только на помощь по малообеспеченности.

Как докупить стаж

Если для получения пенсии (а не соцвыплаты) не хватает нескольких лет стажа, его можно докупить – постепенно или сразу. Правда, платить придется немало.

"Докупать" стаж постепенно – значит, добровольно платить ЕСВ. Такой договор о добровольном социальном страховании можно заключить в местной налоговой.

Плата составит 22% от минимальной зарплаты – это минимальный размер единого социального взноса. Сейчас это 1100 грн в месяц, в 2021 году будет 1320 грн.

Отметим, что пенсионные выплаты окажутся все равно больше – как мы сообщали выше, с 1 декабря 2020 года минимальная пенсия составит 1769 грн, в декабре 2021-го это будет уже 1934 грн.

По такой схеме можно оплачивать столько лет стажа, сколько не хватает до пенсии. А вот если есть желание докупить недостающий стаж "оптом", заплатить придется в двойном размере – около 44% от минимальной зарплаты за каждый месяц (более точно посчитают в налоговой, поскольку существует "скидка за опт" – уменьшенный коэффициент).

Но таким образом можно купить не более 5 лет недостающего стажа.

Напомним, что в Украине продолжаются попытки запустить накопительную пенсионную систему.

Теперь Кабмин предложил ввести профессиональные накопительные пенсии для отдельных категорий лиц до 35 лет и тех, кто имеет право на льготные пенсии.

Соответствующий проект закона согласовал Кабинет министров, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Теперь документ передадут парламенту.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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