Один налог вместо трех: как изменятся зарплаты украинцев

Власть планирует объединить все зарплатные налоги в один – кому это будет выгодно, а кто потеряет в деньгах

Вместо трех налогов, которые сейчас взимаются с работодателя и работника, может быть один / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинцев ждут очередные налоговые новшества. Несмотря на то что с нового года в Украине уже внесли изменения в Налоговый кодекс, сейчас представители власти говорят о том, что готовится новая налоговая реформа.

И хотя итогового законопроекта пока нет, основные его положения озвучены. "Сегодня" разбирались, что может измениться для тех украинцев, которые работают легально и получают белую зарплату.

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Что предлагает власть

Одна из основных идей, которую декларируют депутаты от "Слуги народа", когда говорят о будущей налоговой реформе, – это снижение налогообложения фонда оплаты труда. Предполагается, что вместо трех налогов, которые сейчас взимаются с работодателя и работника, будет один.

Если сейчас работодатель платит 22% единого социального взноса (ЕСВ), а с работника удерживается 18% в виде налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 1,5% военного сбора (ВС), то планируется заменить эти три налога одним налогом со ставкой 30%. При этом в течение пяти лет ставку налога планируют снижать на 1% в год – так, чтобы в итоге она составила 25%.

Альтернативный законопроект подготовили депутаты от "Голоса". Правда, в их редакции ставка единого налога на трудовые доходы должна составить 29% и снижаться на 3% в год. Таким образом, через три года после вступления в силу новшества ставка налога на труд составит 20%.

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Если учесть, что "Слуги народа" имеют в парламенте формальное большинство, то вероятность принятия альтернативного законопроекта от "Голоса" не очень высока. Поэтому мы обратились к экспертам с просьбой проанализировать вариант налоговой реформы в изложении "Слуг народа" и рассказать, что может измениться для тех, кто работает официально.

Как изменятся доходы

Эксперты говорят, что реализовать подобную реформу не очень сложно. Ведь снижение налогов на труд будет растянуто во времени. Да и экономический эффект на первом этапе будет не слишком существенным.

"Представьте себе, что условный работник получает "грязную" зарплату 10 тыс. гривен, – рассказал "Сегодня" экономист Даниил Монин. – Такую сумму мы берем для удобства расчетов. Для того, чтобы начислить ему эти 10 тыс. грн, работодатель должен заплатить еще 22% в виде ЕСВ. То есть затраты работодателя составляют 12,2 тыс. гривен. После начисления 10 тыс. гривен работнику, уже с него удерживается 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора".

Итого на руки такой условный работник получает 8050 гривен белой зарплаты. Если же заменить три сегодняшних налога на один в 30%, то расчеты будут следующими.

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"Представим, что работодатель по-прежнему тратит на оплату труда работника 12,2 тыс. грн, – продолжает Даниил Монин. – Тогда при ставке единого налога на трудовые доходы размером 30% мы получим, что работник получит на руки 70% всей суммы, или 8540 гривен. То есть его доход вырастет чуть больше чем на 6%".

При этом доходы людей с высокой белой зарплатой при использовании нового механизма налогообложения могут даже сократиться. Дело в том, что ЕСВ сейчас взимается с суммы доходов, которая ограничена 15 минимальными зарплатами (на 1 января – 97 500 грн) в месяц.

То есть получается, что если топ-менеджеру компании начисляют 200 тыс. грн "грязной" зарплаты, то сейчас работодатель платит за него 22% ЕСВ от суммы 97 500 грн – 21 450 грн. Значит, расходы работодателя на такого работника составляют 221 450 тыс грн. А на руки после уплаты ЕСВ (18%) и ВС (1,5%) с суммы 200 тыс. грн тот получит 161 тыс. грн.

При новом механизме налогообложения налог в 30% будет взиматься с суммы 221 450 грн, и получится, что на руки этот высокооплачиваемый работник получит меньше, чем сегодня: 155 тыс. грн вместо 161 тыс. грн.

"В принципе, рост налогообложения для людей с высокими доходами – это нормально, – считает Даниил Монин. – В большинстве развитых стран применяется прогрессивная шкала налогообложения, когда люди с более высокими доходами платят больше налогов. Это в Украине пока применяется плоская шкала".

За счет чего компенсируют потери

Введение нового механизма налогообложения приведет к потерям бюджета. Правда, они будут не такими уж большими, как могло бы показаться.

"Сейчас эффективная ставка трех налогов на фонд оплаты труда составляет около 34%, – поясняет Даниил Монин. – Вы можете убедиться в этом, разделив 8050 грн на 12 220 грн. При этом с учетом всех существующих льгот реальная ставка на фонд оплаты труда составляет 32,5%".

То есть снижение реальной ставки до 30% – это не такая уж большая проблема для бюджета.

"По моим оценкам, такие налоговые новшества снизят поступления всего на 0,7% ВВП. А если учесть, что для того, чтобы заплатить ЕСВ бюджетникам, нужно эти деньги взять из бюджета, то примерно треть этих потерь компенсируется сокращением расходов государства. При нынешнем уровне инфляции это вполне посильная задача", – говорит Даниил Монин.

Кроме того, сокращение количества налогов должно уменьшить затраты на администрирование этих налогов. Так что эксперты позитивно оценивают эту идею.

Ранее мы писали о том, какой бизнес в Украине больше всего страдает от налогового давления. Все о налогах и о том, куда уходят наши деньги, – в нашей спецтеме.