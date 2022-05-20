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Обменники сорвались с цепи – что происходит с курсом доллара в Украине

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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20 мая, 17:59
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Рассказываем, что происходит с курсом валют в обменных пунктах 20 мая
Курс доллара в обменниках зашкаливает
Курс доллара в обменниках зашкаливает / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Курс доллара в обменниках Украины продолжает удивлять и держится на очень высоком уровне.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Минфин".

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В пятницу, 20 мая, средний курс покупки составил 36 грн/долл, а курс продажи – 36,8 грн/долл.

Однако среди предложений можно найти курс продажи и за 36,5 грн/долл и за 38 грн/долл.

Ситуация выглядит так:

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Курс доллара в обменниках 20 мая
Курс доллара в обменниках 20 мая / Фото: minfin.com.ua

Что происходит на валютном рынке?

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов рассказал "Сегодня", что во вторник Минфин Украины провел аукцион по размещению "военных" ОВГЗ.

На нем рынку были предложены госбонды 3-х выпусков в гривнах со сроками погашения в 3, 6 и 18 месяцев.

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По словам эксперта, в госбюджет было привлечено 7,46 млрд грн. Однако покрывать дефицит подобным образом все сложнее, несмотря на высокий спрос на эти бумаги со стороны инвесторов.

Если война затянется, Кабмин будет вынужден поднять налоги, заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Кроме того, чиновник допустил национализацию ряда стратегически важных предприятий до окончания активных боевых действий. Это уже вызвало критику бизнес-сообщества", – говорит Гойлов.

НБУ прорабатывает различные варианты возобновления полноценной работы межбанковского валютного рынка и возвращения к "плавающему" курсу гривны. Если это произойдет, следует ожидать существенной девальвации украинской национальной валюты.

"Сегодня" ранее писали, есть ли шанс удержать доллар ниже 40 грн и рассказывали, к чему украинцам готовится в ближайшее время.

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