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Обмен валют. ПриватБанк спустя несколько месяцев требует от клиентов вернуть деньги

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
21 сентября, 08:20
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Купюра, которую меняли, якобы оказалась изношеной, и не должна была быть принята
Сотрудник службы безопасности банка требует вернуть деньги или купюру в валюте
Сотрудник службы безопасности банка требует вернуть деньги или купюру в валюте

Клиенты ПриватБанка пожаловались на то, что служба безопасности государственного банка требует от них поехать в другой город и заменить купюру, которой они воспользовался в одном из терминалов при обмене валют.

Об этом клиент банка написал на сайте Минфина.

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"Спустя 4 месяца начались звонки от СБ банка, мол купюра которую вы меняли оказалась изношена, и не должна была быть принята, приезжайте в другой город. Или верните деньги или привезите новую купюру", – рассказал пользователь с ником An5378.

После возражений клиентов договорились, что деньги можно передать в другое отделение банка, в городе клиентов. Но, они решили проконсультироваться с адвокатом, который обьяснил, что клиенты не обязаны менять купюру.

"Так как нету никаких гарантий что верную именно нашу купюру, и почему ее вообще принял их терминал, визуально купюра нормальная без плесени и потертостей", – обьяснил пользователь.

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На этом история не закончилась, сотрудник службы безопасности банка приехал в город клиентов. После услышанного отказа заменить купюру или вернуть деньги, по их словам, последовала фраза "пустим дальше в работу, думаю знаете что будет тогда".

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