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О какой зарплате мечтают украинцы? Сколько на самом деле нужно для счастья

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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21 января, 16:12
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Рассказываем, от чего зависит желаемый уровень зарплаты украинцев и как он отличается
Сколько для счастья нужно украинцам
Сколько для счастья нужно украинцам / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы считают, что для комфортной жизни им нужна зарплата в размере 25 тыс. грн в месяц.

Об этом говорится в соцопросе исследовательской компании Gradus.

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А вот жители столицы определили для себя более высокий комфортный уровень зарплаты – 35 тысяч гривен.

Затруднились ответить оказалось 12% опрашиваемых, а еще 19% отметили, что хотели бы получать от 15 до 20 тысяч.

Интересно, что женская и мужская медиана (средний показатель по подсчетам) отличаются. Женщины в среднем хотели бы 25, а мужчины 30 тысяч гривен.

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Больше всего хотят зарабатывать люди от 35 до 54 лет, а молодежи и старшему поколению – чуть меньше в нужно для комфорта.

Как отличается желаемая зарплата в регионах

Итак, больше всего нужно зарабатывать для достижения комфорта жителям столицы, а в других регионах люди ответили так:

  • восточные регионы – 25 тысяч;
  • западные регионы – 25 тысяч;
  • центральные регионы – 30 тысяч;
  • южные регионы – 25 тысяч.

Также прослеживается зависимость желаемой зарплаты от размера населенного пункта, чем больше город – тем больше требуется средств.

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Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для владельцев Android

У кого в Украине самые маленькие зарплаты?

Самые маленькие в Украине зарплаты получает административный персонал. Согласно данным портала grc.ua средняя зарплата этих людей составляет 10 тыс. грн, также мало зарабатывают:

  • рабочие (11 900 грн);
  • начинающие сотрудники (12 161 грн);
  • работники в сфере медицины (13047 грн);
  • сфера туризма и ресторанного бизнеса (13198 грн).

"Сегодня" раньше писали, какая пенсия ждет украинцев с маленькой зарплатой и рассказывали, какая профессия будет самой востребованной в 2022 году.

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