Нужно ли сейчас покупать доллары: экономист дал совет украинцам

В Нацбанке уверяют, что валютный курс не принесет сюрпризов в 2021 году

Несмотря на растущие девальвационные опасения, украинцам не советуют переводить все свои гривневые сбережения в доллары. По прогнозам экономистов, гривня останется стабильной. Кроме того, именно валютная паника чаще всего и приводит к резкому подорожанию валюты.

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Об этом корреспондентке "Сегодня" Ирине Каминской рассказали экономический аналитик Евгений Невмержицкий и директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.

Видео: Сегодня

"Гривневый депозит стоит намного дороже, чем долларовый. Если человек вкладывает [сбережения] в долларовый, то получает 1-4%, а гривневый – это 10% и даже немного больше", – уточнил Невмержицкий.

Учитывая, что инфляция в 2020 году составила 5%, а на 2021-й прогнозируется не больше 7%, проценты по гривневому депозиту должны компенсировать рост цен.

"Этот год будет значительно лучше, чем 2020-й – и в плане роста ВВП, и в плане валютных курсов. На курс доллара влияют психологические факторы – нерезиденты оценивают золотовалютный резерв страны, и чем от больше, тем больше уверенности, и тем лучше ведет себя валютный курс. Мы на восьмилетнем пике, резервы на начало года превышали 29 млрд долларов", – добавил Лупин.

Экономисты прогнозируют, что при поддержке МВФ и хорошем урожае зерновых курс не поднимется выше

прогнозируемого правительством – 29 гривен за доллар.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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