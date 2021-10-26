Новое приложение для Ощадбанка разрабатывает российская компания. Что известно?

У группы компаний OpenWay есть офисы в разных странах и много дочерних подразделений, а руководят ими российские менеджеры

Систему дистанционного банковского обслуживания OpenWay WAY 4 используют банки по всему миру / Фото: Коллаж: Сегодня

Государственный Ощадбанк собирается выпустить обновленное приложение для интернет-банкинга. Оказалось, что разрабатывает приложение компания OpenWay, у которой российские корни.

Об этом сообщает "Бабель".

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"Сотрудничество с компанией OpenWay Technologies Ltd (Кипр) Ощадбанк начал в 2010 году, заключив договор на приобретение программного обеспечения WAY4 для построения собственного процессингового центра. Эта компания входит в международную европейскую группу компаний OpenWay, штаб-квартира которой находится в Бельгии", - сообщили в пресс-службе банка.

Оказалось, что у группы компаний OpenWay действительно есть офисы в разных странах и много дочерних подразделений. Более того, уже много лет компанией руководят российские топ-менеджеры, а главный технологический центр компании находился в Санкт-Петербурге. Разработку приложения для Ощадбанка, по данным источника "Бабеля", курирует именно этот офис.

Отметим, что систему дистанционного банковского обслуживания OpenWay WAY 4 используют банки по всему миру. Среди них Raiffeisen Bank International, Банк Астаны, Альфа-Банк в Беларуси и крупнейший российский Сбербанк России. А для украинского Ощадбанка OpenWay в 2013 году внедрила систему многоканального обслуживания, а в 2017-м — приложение "ОщадPay" с технологией NFC.

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В 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, платежные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживать карты ряда российских банков. Тогда РФ решила создать свою платежную систему. А по данным росСМИ, именно "Опенвэй Сервис" стала победителем тендера.

Напомним:

В четырех госбанках хранится 60% вкладов украинцев, они же выдали почти 40% всех кредитов в стране.

Государство считается менее эффективным собственником, чем бизнес, поэтому Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк уже не первый год находятся в приватизационных списках.

Чтобы в Ощадбанк мог зайти частный капитал, его делают участником ФГВФЛ. То есть все новые депозиты в этом банке будут гарантироваться только в пределах 200 тыс. гривен, а не в 100%-ном объеме, как было ранее.

Мы сообщали, что за первые пять месяцев 2021 года государственные ПриватБанк и Ощадбанк стали самыми прибыльными банковскими финучреждениями Украины. В пятерку также вошли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ и Универсал Банк.

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Как уже писали "Сегодня", в Украине участились случаи взлома финансового приложения "Приват24" – все больше жертв сообщают о мошенниках. Среди самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.