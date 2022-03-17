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Новая жизнь после войны: какие профессии будут наиболее востребованы в мирное время

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17 марта, 15:58
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Рассказываем, какие профессии будут в приоритете после окончания войны
После войны нужны будут рабочие руки на восстановление домов
После войны нужны будут рабочие руки на восстановление домов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ужасы войны застали неожиданно каждого из нас, они внесли огромные коррективы в жизнь украинцев. Большое количество тех, кто потерял работу во время войны, задает себе вопрос: а что же будет после?

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"Сегодня" расскажет вам, какие профессии, по мнению украинцев, будут наиболее актуальны после войны.

В соцсетях и на разных форумах украинцы уже интересуются вопросом трудоустройства после окончания войны. Поэтому мы собрали топ-3 самых актуальных профессий, наиболее часто встречающихся в обсуждениях украинцев.

Строитель

К этой категории можно отнести маляров, штукатуров, строителей мостов и дорог, специалистов, занимающихся реконструкцией домов.

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"У меня на работе будет завал. Работаю в строительной компании — мосты и дороги. До войны с работы не вылезал, а после буду спать там", – читаем комментарий украинца на одном из форумов.

"Строительство, наверное, чуть ли не в первую очередь. Муж в этой сфере. Проектирует, контролирует, руководитель проектов в целом. Так у него на работе много девушек задействованы — дизайнеры, бухгалтера, озеленители. Строительство – это ведь не только физическая работа", — пишет другой пользователь соцсети.

Действительно, после войны (уже видим последствия сейчас) останется большое количество разрушенных домов, жилищ и достопримечательностей архитектуры, требующих реконструкции. На все это, безусловно, нужны будут рабочие руки.

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Менеджер по продажам

Менеджер по продажам также будет востребованной профессией, но имеется в виду именно специалиста, который будет специализироваться на строительных материалах. Вполне логично, что во время восстановления городов нужны будут не только рабочие руки, но и то, чем можно восстановить: кирпич, бетон, дерево и другие стройматериалы, сантехника, пластиковые окна и т.д.

"Заводы пластиковых окон, я когда-то ездила, хотела устроиться. Думаю, что будут актуальны после войны. Ремонтные работы, дорожные работы", – говорит украинка Галина.

Психолог и психотерапевт

Война идет не только по линии фронта. Война уже внутри каждого: на линии фронта она физическая, вне ее — психологическая. Большое количество украинцев, потерявших свой дом, своих родных, а это равнозначно для многих — смысл жизни, будут нуждаться в помощи психолога, а также психотепапевта.

После шока на войне людям впоследствии приходит осознание произошедшего, отчаяние, отрицание и т.д.

Еще две профессии, которые украинцы считают наиболее востребованными после войны, это полицейский и медик. Большинство аргументируют это тем, что количество преступлений, мародерства и беспредела в стране вырастет после войны. Поэтому нужно, чтобы кто-то был на страже порядка в каждом уголке Украины. А востребованность медицинского работника вполне ясна.

Могут ли украинцев увольнять во время войны с РФ

Украинцев не могут увольнять с работы или отправлять в неоплачиваемый отпуск во время военного положения. За такие действия работодатель может понести наказание, предусмотренное украинским законодательством.

Так, по словам корпоративного юриста Виталия Дацюка, если работодатель увольняет работника из-за военного положения в Украине, а компания не может обеспечить человека работой и заработной платой, и если это без оснований, предусмотренных Кодексом законов о труде, то увольнение будет рассматриваться как уголовное правонарушение.

Уволенному сотруднику лучше дождаться окончания войны и тогда уже пожаловаться на свое увольнение в соответствующие правоохранительные органы. Согласно Уголовному кодексу, работодатель может понести наказание по статье 172 – грубое нарушение законодательства о труде.

В условиях войны с Российской Федерацией многие украинцы отказались от официальной работы из-за того, что были призваны в ряды Вооруженных сил. Как объясняет руководитель консалтинговой компании UDC Юрий Балога, мобилизация – тоже не повод для компании увольнять сотрудника.

Раньше мы рассказывали, как мир помогает нам сражаться с врагом, а также писали, что делать, если потеряли паспорт или другие документы, а спецслужбы не работают.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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