"Нервы потреплет всем": что происходит с долларом на межбанке

В связи с праздником в Соединенных Штатах статистика торгов может существенно упасть

Доллар снова упал в цене / Фото: УНИАН, ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Доллар на межбанке вместе с официальным курсом, который Национальный банк Украины обнародовал 6 сентября, снизился в цене, – до 26,84-26,86.

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Как считают аналитики Минфина, статистика торгов может существенно упасть за счет выходного в США. 6 сентября в Америке отмечают День труда.

"Валютные американские горки последних дней на межбанке потрепали нервы как покупателей, так и продавцов. Они частично дезориентированы по дальнейшему поведению курса", – отмечают аналитики.

Что происходило с курсом доллара на межбанке в течение месяца. Данные: Минфин

Как менялся курс доллара

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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К слову, что будет с курсом доллара в ближайшее время, сайту "Сегодня" рассказали эксперты.