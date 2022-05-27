Некоторых украинцев защитят от коллекторов на время войны: кого коснется

Письмо с предложением несколько изменить закон "О потребительском кредитовании" НБУ направил Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ

Коллекторам запретят названивать некоторым украинцам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины может запретить банкам, небанковским финансовым учреждениям и коллекторским компаниям обращаться к военнослужащиим и их семьям по поводу погашения долгов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Реклама

Проект закона будет действовать до конца военного положения в Украине и в течение шести месяцев после его прекращения. Защитить от коллекторов НБУ планирует воинов ЗСУ, другие военные формирования и правоохранительные органы специального назначения.

"Также кредиторам и коллекторским компаниям запрещается проводить телефонные и видеопереговоры, личные встречи, отправлять текстовые, голосовые и иные сообщения как военнослужащим, так и членам их семей", – говорится в сообщении.

Что делать, если вы пострадали от микрофинансового учреждения

Если вы считаете, что финансовое учреждение, которое выдало вам микрозайм грубо нарушает ваши права, следует немедленно обратиться в Нацбанк Украины и написать жалобу о нарушении договора МФЛ.

Реклама

Писать можно на электронную почту [email protected], или же набрать номер горячей линии 0 800 505 240.

А жалоба о ненадлежащем поведении коллекторов должна рассматриваться прокуратурой.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что нужно знать каждому украинцу о работе микрофинансовых организациях. Также мы писали, кто во время действия военного положения в Украине и каким способом наживается на украинцах.