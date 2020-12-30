Не смотрите на курс в обменниках: в Минфине рассказали, что будет с долларом в 2021-м

По мнению министра Марченко, снижение курса доллара – это не всегда хорошо

В 2021 году курс гривни останется стабильным, а украинцам не следует сильно обращать внимание на курс валют в обменниках.

Реклама

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью, сообщает пресс-служба Минфина.

По мнению Марченко, снижение курса доллара – это не всегда хорошо, поэтому речь идет именно о стабилизации, ведь колебания должны проходить в рамках определенных параметров.

"Резкие девальвация или ревальвация – это уже плохо. Резкое укрепление гривни делает отечественную экономику менее конкурентоспособной. Мы заложили среднегодовой курс на уровне 29,1 грн, чтобы иметь возможность в случае различных сценариев быть готовыми осуществить все государственные расходы. Думаю, курс будет стабильным, как и в этом году", – сказал министр.

Он добавил, что хочет, чтобы украинцы обращали меньше внимания на обменники, так как им "не стоит заниматься незначительными ситуативными колебаниями".

В тренде У бензина и ДТ мертвый сезон: рискнут ли операторы поднять цену

Реклама

Напомним, ранее МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2020 год – 27,20 грн;

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

А о том, как менялся курс доллара в Украине перед Новым годом в течение последних 5 лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама