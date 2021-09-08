Не смогла забрать свои кровные. Почему Ощадбанк отказался возвращать деньги клиентке

После того как закончился срок депозита, его автоматически продлили еще на год, однако уже на других условиях

Девушка не смогла забрать свои деньги, которые положила на депозит в Ощадбанке. Коллаж: "Сегодня"

Клиентка Ощадбанка не смогла забрать свои деньги в банке, которые положила на депозит.

Об этом она написала на сайте Минфина.

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Как рассказала возмущенная клиентка, валютный депозит она оформила в 2020 году.

"Проценты по депозиту мизерные (с 3 тыс. долл. примерно 3 долл. за месяц). Этим летом закончился срок депозита, его автоматически продлили еще на год, но никто даже не подумал сообщить, что проценты стали совсем призрачными (на те же самые 3 тыс. – 60 центов)", - пожаловалась она.

Когда клиентка хотела забрать свои деньги – ей отказали, аргументируя это тем, что в Ощадбанке расторжение депозитного договора невозможно до окончания его срока.

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"Почему я не имею права забрать свои кровные? Почему я не имею права расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, если мне совсем не нравятся условия депозита? Ведь вы не считаете нужным информировать своих клиентов об изменении процентной ставки (особенно в сторону понижения)", – написала она.

Что говорят в Ощадбанке

На комментарий вкладчицы представители банка ответили, что информацию об актуальных депозитных ставках в банке не скрывают, она есть в открытом доступе на официальном сайте и обновляется вовремя.

Также они отметили, что при открытии депозита заключается договор, который определяет условия взаимодействия между клиентом и банком.

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