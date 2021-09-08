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Не смогла забрать свои кровные. Почему Ощадбанк отказался возвращать деньги клиентке

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
8 сентября, 09:43
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После того как закончился срок депозита, его автоматически продлили еще на год, однако уже на других условиях
Девушка не смогла забрать свои деньги, которые положила на депозит в Ощадбанке. Коллаж: "Сегодня"
Девушка не смогла забрать свои деньги, которые положила на депозит в Ощадбанке. Коллаж: "Сегодня"

Клиентка Ощадбанка не смогла забрать свои деньги в банке, которые положила на депозит.

Об этом она написала на сайте Минфина.

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Как рассказала возмущенная клиентка, валютный депозит она оформила в 2020 году.

"Проценты по депозиту мизерные (с 3 тыс. долл. примерно 3 долл. за месяц). Этим летом закончился срок депозита, его автоматически продлили еще на год, но никто даже не подумал сообщить, что проценты стали совсем призрачными (на те же самые 3 тыс. – 60 центов)", - пожаловалась она.

Когда клиентка хотела забрать свои деньги – ей отказали, аргументируя это тем, что в Ощадбанке расторжение депозитного договора невозможно до окончания его срока.

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"Почему я не имею права забрать свои кровные? Почему я не имею права расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, если мне совсем не нравятся условия депозита? Ведь вы не считаете нужным информировать своих клиентов об изменении процентной ставки (особенно в сторону понижения)", – написала она.

Что говорят в Ощадбанке

На комментарий вкладчицы представители банка ответили, что информацию об актуальных депозитных ставках в банке не скрывают, она есть в открытом доступе на официальном сайте и обновляется вовремя.

Также они отметили, что при открытии депозита заключается договор, который определяет условия взаимодействия между клиентом и банком.

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Напомним, Ощадбанк может получить 100 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). При этом сам ЕБРР получит право выкупа доли в банке. То есть такое соглашение – это шаг к приватизации Ощадбанка.

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