"Не из-за КСУ": эксперт назвал причину роста курса доллара

Решение о е-декларациях может негативно повлиять на гривню в будущем, считает специалист

Курс доллара в Украине резко повысился на фоне влияния внутренних факторов. В частности, из-за того, что в конце месяца Госказначейство перечислило экспортерам 5,6 млрд гривен возмещения НДС. Это привело к падению предложения валюты на межбанке. Что же касается скандального решения КСУ о декларировании для чиновников, то этот фактор может заметно сказаться на курсе в будущем, но только в случае наихудшего сценария.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов. Впрочем, другие специалисты, например Андрей Шевчишин из Forex Club считают, что решение КСУ все же повлияло на валютный рынок из-за резко негативной реакции международных кредиторов.

Гойлов же напомнил, что уже звучали заявления о риске приостановки безвизового режима с ЕС из-за решения КСУ. По мнению Гойлова, безвизом часто пользуются трудовые мигранты, хотя и не совсем легально. Такие работники переводят в Украину немало валюты – только за 9 месяцев 2020 года от них поступило 7,16 млрд долларов. Если валюты станет меньше, она будет дорожать, а гривня, соотвественно, будет падать в цене.

"Сложности с безвизовым режимом могут весьма существенно ударить по объемам валютных поступлений и платежному балансу Украины. При развитии ситуации по негативному сценарию падение валютных поступлений в страну неизбежно повлечет за собой девальвацию национальной валюты", – считает эксперт.

Но такой сценарий, по словам Гойлова, пока маловероятен – ведь Европейскому союзу выгоден приток дешевой и квалифицированной рабочей силы. Он считает, что заявления ЕС следует воспринимать лишь в качестве "осторожного предупреждения".

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. В связи с этим 29 октября на Банковой состоялось срочное заседание СНБО под председательством президента. Стало известно, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект как неотложный, которым предлагает уволить весь состав Конституционного Суда.

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