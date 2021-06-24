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НБУ выставил на аукцион почти 46 тонн выведенных из обращения монет

24 июня 2021 7:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Обычно изношенные монеты утилизируются Нацбанком по мере их накопления

Старые монеты. Фото: пресс-служба НБУ

Старые монеты. Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк продаст на аукционе лом выведенных из обращения монет номиналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек. Общий вес лома – около 45,8 тонн.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Такой объем, накопленный за 2020-2021 годы, в связи с изъятием из обращения монет мелких номиналов", – пишут в сообщении.

Напомним, что изношенные монеты и монеты, в отношении которых Национальный банк принял решение об изъятии их из обращения (номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек), утилизируются Национальным банком по мере их накопления.

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"Утилизация монет происходит на банкнотно-монетном дворе НБУ путем уничтожения на них мотивов изображений на специальном оборудовании, а лом уходит в ходе аукционов (преимущественно металл идет на переплавку)", – добавляют в Нацбанке.

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Аукцион пройдет 30 июня.

Напомним, Нацбанк начал регулировать деятельность небанковских финансовых учреждений с 1 июля 2020 года. К небанковским финансовым компаниям относятся ломбарды, кредитные союзы, страховые и коллекторские компании, а также многие другие, которые имеют дело с деньгами населения.

Такие изменения предусмотрены так называемым законом о "сплите".

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