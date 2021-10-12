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НБУ установил новый курс: сколько теперь стоят доллар и евро

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
12 октября, 16:15
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 13 октября
Доллар упал в цене
Доллар упал в цене / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 13 октября:

12.1013.10Изменение
1 доллар США26,36 грн26,35 грн-0,01
1 евро30,50 грн30,43 грн-0,07

По сравнению с курсом 12 октября, доллар подешевел на 1 копейку, а евро – на 7 копеек.

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Что будет с долларом в ближайшее время

Как ранее сайту "Сегодня" рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, перспективы дальнейшего курса гривни зависят от не от экономических, а от политических решений. Если на этой неделе их не будет, тренд на укрепление гривни сохранится.

А вот президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко не исключает, что к середине октября гривня укрепится в пределах 20 копеек, то есть может быть 26,25 грн/доллар в наличной продаже.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

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Также мы писали и о том, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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