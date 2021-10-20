НБУ установил для украинцев новый курс: сколько стоят доллар и евро

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 20 октября

Доллар снова изменился в цене / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 20 октября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,27 грн;

1 евро – 30,61 грн;

1 злотый – 6,69 грн;

10 российских рублей – 3,7 грн.

Курс доллара снизился на 7 копеек, а евро упал в цене на 5 копеек. Злотый подешевел на 2 копейки, а рубли – на 1 копейку.

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Что было с курсом доллара и евро на межбанке

19 октября доллар подешевел на 5 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,25/26,27 грн (покупка/продажа).

Евро подорожал на 9 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,6/30,62 грн (покупка/продажа).

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.