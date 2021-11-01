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СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

НБУ рассчитал новый курс – что будет с долларом в первый день ноября

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
1 ноября, 09:30
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 1 ноября
Сколько стоит доллар в первый день ноября
Сколько стоит доллар в первый день ноября / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 1 ноября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 26,28 грн;
  • 1 евро – 30,6 грн;
  • 1 злотый – 6,2 грн;
  • 10 российских рублей – 3,71 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара стал ниже на четыре копейки, а евро подорожал на 1 копейку. Курс злотого снизился на 4 копейки, а российских рублей – на одну.

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Что будет с долларом до конца года?

Руководитель EXANTE Украина Владимир Позний рассказал "Сегодня" свой прогноз относительно курса доллара до конца 2021 года и о факторах, влияющие на это.

По словам эксперта, гривня часто находится под усиленным давлением в конце года, а неудачная сезонность настраивает на коррекционный откат доллара к гривне до 27,12 или выше – до 27,5.

Евро же может подскочить до 31,7 или даже до 32,2 грн.

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Ранее "Сегодня" вместе с экспертами разбирались, что может быть с курсом доллара уже в следующем, 2022 году.

А также писали, что гривня недооцененная на 57,7% валюта, а доллар должен стоить 11,5 грн.

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