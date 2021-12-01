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НБУ рассчитал новый курс – что будет с долларом в первый день декабря

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
1 декабря, 08:39
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 1 декабря
Курс доллара вырос на четыре копейки
Курс доллара вырос на четыре копейки / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 1 декабря, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 27,21 грн;
  • 1 евро – 30,92 грн;
  • 1 злотый – 6,63 грн;
  • 10 российских рублей – 3,64 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара вырос на четыре копейки, а евро – на 27. Курс злотого вырос на десять копеек, а курс рубля остался на месте.

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Что будет с курсом?

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов обратил внимание на то, что заробитчане переводят в среднем более 1 млрд долларов США в месяц в Украину. Большая часть этих средств тратится внутри Украины.

Необходимо учитывать, что в декабре мигранты стараются вернуться к семьям домой. Следовательно, предложение иностранных валют с их стороны может заметно возрасти.

Банки будут реже выходить на рынок с продажами гривни, что позитивно повлияет на динамику ее курса.

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Ранее мы сообщали, что что, согласно "индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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