НБУ рассчитал новый курс – что будет с долларом в конце недели

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 17 декабря

Что будет с курсом 17 декабря? / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 17 декабря, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,19 грн;

1 евро – 30,84 грн;

1 злотый – 6,66 грн;

10 российских рублей – 3,7 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара не изменился, а евро вырос на 22 копейки. Курс злотого также не изменился, а российские рубли стали дешевле на одну копейку.

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Что будет с курсом в январе?

Руководитель EXANTE Украина Владимир Позний рассказал "Сегодня", что в последнее время гривня испытала сильное давление, которое напрямую зависит от геополитических причин, а также усугубляется сезонной слабостью.

По мнению эксперта, в течение декабря-января курс доллара к гривне вернется на уровень 26,50, при условии, что каких-то резких всплесков геополитической напряженности не будет.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, что лучше сейчас – продавать или покупать валюту, а также писали, что будет с курсом доллара в январе.