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НБУ рассчитал новый курс: что будет с долларом и евро 25 ноября

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
24 ноября, 16:32
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 25 ноября
НБУ установил новый курс
НБУ установил новый курс / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 25 ноября:

24.1125.11Изменение
1 доллар США26,86 грн26,93 грн+0,07
1 евро30,24 грн30,17 грн-0,07

По сравнению с курсом НБУ на среду, 24 ноября, доллар подорожал на 7 копеек, а евро, наоборот, подешевел на 7 копеек.

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Что происходит с долларом на межбанке

Как рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, на фоне новостей о возможном вторжение РФ в Украину нерезиденты и инвесторы активно выходили из украинских активов.

За последние два дня портфель ОВГЗ нерезидентов сократился на 715 млн гривен, а с 15 ноября – на 3,8 млрд гривен. Упали цены на украинские еврооблигации и выросли дефолтные свопы по украинскому долгу.

"В ближайшее время гривня останется под давлением, но темпы падения снизятся. Вероятно, на рынке повысится волатильность, курс продолжит целиться на 27 грн за доллар", – говорит эксперт.

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Андрей Шевчишин считает, что пока возможны колебания в широком диапазоне – 26,75-27 грн за доллар.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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