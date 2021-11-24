НБУ рассчитал новый курс: что будет с долларом и евро 25 ноября

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 25 ноября

НБУ установил новый курс / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 25 ноября:

24.11 25.11 Изменение 1 доллар США 26,86 грн 26,93 грн +0,07 1 евро 30,24 грн 30,17 грн -0,07

По сравнению с курсом НБУ на среду, 24 ноября, доллар подорожал на 7 копеек, а евро, наоборот, подешевел на 7 копеек.

Реклама

Что происходит с долларом на межбанке

Как рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, на фоне новостей о возможном вторжение РФ в Украину нерезиденты и инвесторы активно выходили из украинских активов.

За последние два дня портфель ОВГЗ нерезидентов сократился на 715 млн гривен, а с 15 ноября – на 3,8 млрд гривен. Упали цены на украинские еврооблигации и выросли дефолтные свопы по украинскому долгу.

"В ближайшее время гривня останется под давлением, но темпы падения снизятся. Вероятно, на рынке повысится волатильность, курс продолжит целиться на 27 грн за доллар", – говорит эксперт.

Реклама

Андрей Шевчишин считает, что пока возможны колебания в широком диапазоне – 26,75-27 грн за доллар.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.