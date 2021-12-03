НБУ рассчитал новый курс: что будет с долларом 6 ноября

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 6 декабря

Доллар подорожал на одну копейку / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 6 декабря:

3.12 6.12 Изменение 1 доллар США 27,29 грн 27,30 грн +0,01 1 евро 30,94 грн 30,82 грн -0,08

По сравнению с курсом НБУ на пятницу, 3 декабря, доллар подорожал на одну копейку, а евро – на восемь копеек упал.

Реклама

Что с курсом?

В Нацбанке объяснили, что на падение гривны повлияло напряжение на границе Украины. Речь идет о военной угрозе со стороны Российской Федерации, которая может планировать очередное вторжение.

Из-за возможных угроз, инвесторы активно выводят прибыль из ОВГЗ и забирают инвестиции из Украины.

Гривню ослабляет и энергетическая отрасль, закупающая заграничный уголь, также нуждающийся в валютных ресурсах.

Реклама

Кроме того, экспортеры уменьшили активность на рынке и сократили выручку, а также завершили уплату квартальных налогов.

"Сегодня" также разбирались, какие факторы ударят по курсу доллара перед новым годом и писали, ждать ли украинцам дальнейшего повышения стоимости кредитов.