Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блинкен и Остин в Киеве ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

НБУ опубликовал курс валют на 26 апреля – сколько теперь стоит евро

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 апреля, 17:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кратко о курсе валют на вторник и официальных расчетах Национального банка
Курс валют в Украине на 26 апреля
Курс валют в Украине на 26 апреля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, "Сегодня"

Национальный банк Украины рассчитал официальный курс гривны к евро на 26 апреля.

Соответствующую информацию обнародовали на сайте НБУ.

Реклама

Так, во вторник, 26 апреля, один евро будет оцениваться на уровне 31,44 грн. Это на 21 коп. меньше, чем в понедельник – на 25 апреля официальный курс евро был на уровне 31,65 грн.

За последнее время заметна тенденция к удешевлению европейской валюты. В воскресенье, 24 апреля, за один евро просили 31,82 грн., и на этой позиции он удерживался несколько дней.

Курс валют

Официальный курс польского злотого на 26 апреля был установлен на уровне 6,77 грн. Фунт стерлингов оценивается в 37,29 грн. Чешская крона стоит 1,28 грн, а швейцарский франк – 30,59 грн.

Реклама

Китайский юань во вторник будет тождественен 4,46 грн. А 10 иен можно обменять на 2,28 грн. Австралийский доллар рассчитали на уровне 21,01 грн.

Официальный курс на 26 апреля
Официальный курс на 26 апреля / Фото: НБУ

Прогнозы по евро и доллару

Эксперты отмечают, что евро сдает позиции по отношению к доллару – в день это более 1%. Изменения связывают с высокой инфляцией, безработицей и тем, что европейская валюта не столь сильно интересует инвесторов.

Реклама

ЕЦБ тоже не спешит повышать ставки. Французская финансистка Кристин Лагард (Christine Lagarde) заявила, что это произойдет только после покупки активов, вероятно, только в третьем квартале.

В то же время доллар остается замороженным на уровне 29,25 грн с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В НБУ его не планируют менять вплоть до отмены военного положения.

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов подчеркнул, что доллар остается надежным способом сохранить сбережения. Недавно украинцы снова получили возможность покупать валюту. Благодаря этому решению Национального банка поддержку получит гривня.

Ранее "Сегодня" также писали, почему украинцы массово лишаются наличного доллара.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,66 грн/€
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн/$
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Экономика США
Как вам новая обложка The Economist?
Военное время
Где самая высокая средняя зарплата
1
Днепропетровская область
25 600 грн
2
Львовская область
24 800 грн
3
Полтавская область
23 400 грн
4
Одесская область
23 000 грн
А что в Киеве?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россияне Россияне
2 871 (70%)
2
Иранцы Иранцы
590 (14,4%)
3
Иракцы Иракцы
230 (5,6%)
4
Афганцы Афганцы
225 (5,5%)
5
Пакистанцы Пакистанцы
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Мобилизационное задание
Кто может бронировать мужчин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять