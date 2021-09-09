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Найти обменник: как поменялись правила на крипторынке Украины

Александр Кульбачный Александр Кульбачный Редактор раздела Деньги
9 сентября, 15:22
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"Сегодня" разбирался, когда в Украине заработают лицензированные криптобиржи и где украинцы смогут менять биткоин на гривню
Биткоин резко подешевел
Биткоин резко подешевел / Фото: Dado Ruvic/Reuters

Принятый вчера Верховной Радой во втором чтении законопроект о виртуальных активах открывает путь к легализации пунктов обмена криптовалюты в Украине. Оборот виртуальных активов будет осуществляться через пункты обмена, которые после вступления в силу изменений в Налоговый кодекс, будут узаконены и получат государственную лицензию поставщиков соответствующих услуг.
Об этом "Сегодня" рассказал член рабочей группы по подготовке указанного законопроекта №3637 Дмитрий Николаевский.
По его словам, согласно принятому законопроекту, прямые расчеты, когда от продавца к покупателю переходят виртуальные активы, будут невозможны. Однако, это не означает, что нельзя будет осуществлять куплю-продажу товаров с помощью виртуальных активов.


"Покупатель будет рассчитываться виртуальными активами, а продавец уже будет получать национальную денежную единицу – гривню", – поясняет Николаевский.


По его словам, механизм заработает, как только будут приняты изменения в Налоговый кодекс, а лицензированные поставщики услуг создадут инфраструктуру для качественного финансового процессинга по переводу виртуальных активов в гривню на своих мощностях.


"Это сделано для того, чтобы не было никаких вопросов с налогообложением, чтобы Нацбанк не переживал по поводу количества денежной массы в обращении, и чтобы все транзакции происходили при помощи национальной валюты", – говорит Николаевский.

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Он также добавил, что указанный законопроект предусматривает внедрение льготного налогообложения участников рынка виртуальных активов.


"Поскольку стоит задача сформировать отрасль и сделать ее привлекательной, то заложен принцип, что закон вступает в силу одновременно с изменениями в Налоговый кодекс, которыми предусматривается стимулирующее, более привлекательное налогообложение, чтобы мотивировать участников рынка", – сказал Николаевский.


До сегодняшнего дня у криптовалюты не было определенного правового статуса в Украине, поэтому декларировать ее было не нужно. В Государственной налоговой службе еще не объяснили, что теперь делать украинцам. Принятый законопроект упорядочивает регуляцию рынка виртуальных активов и его участников. Он регулирует правовой статус таких активов и гражданско-правовые отношения между физическими и юридическими лицами при их использовании.

Напомним:

  • 8 сентября парламент легализовал использование виртуальных активов в стране, приняв во втором чтении законопроект №3637. За законопроект, который уже назвали революционным, проголосовали 276 народных депутатов.
  • министр цифровой трансформации Михаил Федоров вчера заявил, что вступление закона в силу позволит вывести из тени цифровые активы, ежедневный оборот которых, по его данным, составляет около 1 млрд грн.
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Также мы писали о том, что:

  • в начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле;
  • недавно биткоину предрекали обвал еще на 80%, но ситуация, очевидно, изменилась.

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