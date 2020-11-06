Нацбанк решил урегулировать рынок е-денег: почему это не прокатит с PayPal

Деньги "застрянут" в вашем аккаунте и за них можно будет разве что купить другой товар за границей

Нацбанк выдал постановление, которое серьезно меняет правила расчета электронными деньгами. Однако это не изменит ситуацию с крупнейшей дебетовой электронной платежной системой PayPal в Украине, говорят специалисты, поскольку сегодня она работает фактически только на вывод денег.

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Обналичить деньги, полученные через эту систему, в Украине нельзя. С ее помощью можно оплатить товар за границей. А вот получить через нее деньги за товар, который вы продали, например, на eBay, или оплатить покупку хлеба в магазине нельзя.

Полученные деньги просто "застрянут" у вас в аккаунте, и за них можно будет разве что купить другой товар за границей.

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"Это связано с тем, что Нацбанк требует от PayPal зарегистрироваться в Украине как финансовое учреждение. А они отвечают, что по международным протоколам не обязаны регистрироваться как финансовое учреждение ни в каких странах, на этот счет есть отдельная директива ЕС. Так что изменение правил обращения электронных денег никак не изменит ситуацию с PayPal", – считает руководитель практики ІТ-права в АО "Kachura Lawyers Андрей Шульгин.

Ранее сообщалось, что Нацбанк берет электронные деньги под контроль и как отреагирует рынок.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Введены новые правила для электронных денег: первыми прочувствуют ІТ и фриланс".

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