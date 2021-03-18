Нацбанк обновил курс доллара и евро: почем теперь валюта

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 19 марта

На пятницу, 19 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

18.03 19.03 Изменение 1 доллар США 27,70 грн 27,68 грн - 0,02 1 евро 32,99 грн 32,98 грн - 0,01

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По сравнению со значениями 18 марта доллар подешевел на две копейки после роста курса пять копеек в предыдущий банковский день.

За последнюю неделю, с 12 по 19 марта, гривня укрепилась по отношению к американской валюте на семь копеек. При этом эксперты не исключают роста курса доллара.

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Курс евро на 19 марта снизился на копейку и опустился еще чуть ниже психологической отметки в 33 гривни.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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