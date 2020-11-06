Нацбанк берет электронные деньги под контроль: как отреагирует рынок

Нацбанк выдал постановление, которое серьезно меняет правила расчета именно электронными деньгами. Это, по мнению экспертов, может серьезно повлиять на весь рынок электронных денег в Украине.

"Раньше при переводе электронных денег в наличные или безналичные банки, финансовые учреждения видели только номер счета и фамилию, которая притом могла быть вымышленной. А необходимость пользователям проходить идентификацию и верификацию ставит под сомнение саму суть электронных денег – анонимность", – считает руководитель практики ІТ-права в АО "Kachura Lawyers Андрей Шульгин.

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Юрисконсульт компании "UAPAY" Оксана Пранципал также прогнозирует, что желающих добровольно и осознанно использовать электронные деньги заметно поубавится.

"Я думаю, что электронные деньги по крайней мере частично потеряют своего пользователя, потому что их основным преимуществом всегда была анонимность и отсутствие идентификации. Это то, что отличало эту услугу от банковского счета. Поэтому те, кого раньше использование электронных денег интересовало только по причине их анонимности, наверное, перестанут ими пользоваться".

С другой стороны, банковские переводы и платежи всегда были дороже, чем с помощью электронных денег. И это их преимущество остается, добавила юрист.

Ранее сообщалось, что в Украине заработали новые правила для безнала и что изменилось.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Введены новые правила для электронных денег: первыми прочувствуют ІТ и фриланс".

Новости "Сегодня" также рассказывали, что вместе с ростом доли безналичных платежей в Украине участились случаи дополнительной комиссии при оплате товаров и услуг карточкой:

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