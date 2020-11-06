Українська
$ 28,36
33,58
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Нацбанк берет электронные деньги под контроль: как отреагирует рынок

6 ноября, 15:37

Александра Романюк , Игорь Тимофеев

Необходимость проходить идентификацию ставит под сомнение суть электронных денег – анонимность

Нацбанк выдал постановление, которое серьезно меняет правила расчета именно электронными деньгами. Это, по мнению экспертов, может серьезно повлиять на весь рынок электронных денег в Украине.

"Раньше при переводе электронных денег в наличные или безналичные банки, финансовые учреждения видели только номер счета и фамилию, которая притом могла быть вымышленной. А необходимость пользователям проходить идентификацию и верификацию ставит под сомнение саму суть электронных денег – анонимность", – считает руководитель практики ІТ-права в АО "Kachura Lawyers Андрей Шульгин.

Реклама

Читайте также: Идентификация и новые лимиты: в Украине изменились правила для электронных денег

Юрисконсульт компании "UAPAY" Оксана Пранципал также прогнозирует, что желающих добровольно и осознанно использовать электронные деньги заметно поубавится.

"Я думаю, что электронные деньги по крайней мере частично потеряют своего пользователя, потому что их основным преимуществом всегда была анонимность и отсутствие идентификации. Это то, что отличало эту услугу от банковского счета. Поэтому те, кого раньше использование электронных денег интересовало только по причине их анонимности, наверное, перестанут ими пользоваться".

С другой стороны, банковские переводы и платежи всегда были дороже, чем с помощью электронных денег. И это их преимущество остается, добавила юрист.

Ранее сообщалось, что в Украине заработали новые правила для безнала и что изменилось.

Реклама

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Введены новые правила для электронных денег: первыми прочувствуют ІТ и фриланс".

Новости "Сегодня" также рассказывали, что вместе с ростом доли безналичных платежей в Украине участились случаи дополнительной комиссии при оплате товаров и услуг карточкой:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

НБУ безнал электронные деньги идентификация денежные переводы верификация безналичные расчеты

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Угрожают
Угрожают "разорвать" и рассылают порноколлажи. Украинцев массово терроризируют коллекторыФинансы
В Украине подорожал доллар: официальный курс
В Украине подорожал доллар: официальный курсФинансы
Дешевые доллары заканчиваются – скоро цена поднимется до 29 гривен
Дешевые доллары заканчиваются – скоро цена поднимется до 29 гривенФинансы
Доллар вырос до максимума с 2018 года: официальный курс
Доллар вырос до максимума с 2018 года: официальный курсФинансы
Цифра дня. Весь золотой резерв Украины можно вместить в одну фуру
Цифра дня. Весь золотой резерв Украины можно вместить в одну фуруФинансы
Доллар вырос до максимума почти за три года: официальный курс
Доллар вырос до максимума почти за три года: официальный курсФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять