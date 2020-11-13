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На рынке неспокойно: украинцев ждут скачки курса доллара

13 ноября, 11:22

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Гривня будет колебаться под влиянием разнонаправленных факторов, считает эксперт

Доллар после роста официального курса 13 ноября торгуется на межбанке на отметке 28,17 гривни. Инвесторы ждут сезона налоговых выплат и заведения валютной выручки. В целом рынок оживился и ищет направление для нового движения. Из-за этого колебания могут существенными, и курс может двигаться под влиянием разнонаправленных факторов в диапазоне 28,1-28,25 гривни за доллар.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Страна входит в период налоговых выплат, под которые компании будут продавать валюту. Сильные распродажи могут надавить на курс. И единственной силой, способной компенсировать это движение, будут нерезиденты, которые "сидят на гривне" после выхода из ОВГЗ, а также НБУ с покупкой валюты. Если нерезиденты возобновят покупку валюты, вероятно, что даже валаютные выплаты не смогут компенсировать спрос", – рассказал он.

При этом на рынок давит статистика заражаемости коронавирусом. Валютный рынок пытается определить, как карантин выходного дня повлияет на потребительский рынок и спрос на импорт. Поскольку на выходные дни приходится свыше 50% выручки непродуктовых ритейлеров и сектора розничных услуг, спрос упадет. А значит – "отвалится" часть импортеров, что может снизить давление на курс.

Эксперты ранее заявляли, что падение доллара в начале ноября в Украине было кратковременным.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс межбанк курс доллара валютный рынок

Источник: Сегодня

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