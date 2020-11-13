На рынке неспокойно: украинцев ждут скачки курса доллара

Доллар после роста официального курса 13 ноября торгуется на межбанке на отметке 28,17 гривни. Инвесторы ждут сезона налоговых выплат и заведения валютной выручки. В целом рынок оживился и ищет направление для нового движения. Из-за этого колебания могут существенными, и курс может двигаться под влиянием разнонаправленных факторов в диапазоне 28,1-28,25 гривни за доллар.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Страна входит в период налоговых выплат, под которые компании будут продавать валюту. Сильные распродажи могут надавить на курс. И единственной силой, способной компенсировать это движение, будут нерезиденты, которые "сидят на гривне" после выхода из ОВГЗ, а также НБУ с покупкой валюты. Если нерезиденты возобновят покупку валюты, вероятно, что даже валаютные выплаты не смогут компенсировать спрос", – рассказал он.

При этом на рынок давит статистика заражаемости коронавирусом. Валютный рынок пытается определить, как карантин выходного дня повлияет на потребительский рынок и спрос на импорт. Поскольку на выходные дни приходится свыше 50% выручки непродуктовых ритейлеров и сектора розничных услуг, спрос упадет. А значит – "отвалится" часть импортеров, что может снизить давление на курс.

Эксперты ранее заявляли, что падение доллара в начале ноября в Украине было кратковременным.

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