На PornHub больше нельзя рассчитываться картами Mastercard и Visa. Что произошло

Международные платежные системы Mastercard и Visa запретили использовать свои карты для платежей на ресурсе PornHub. Такие решения Mastercard и Visa приняли после того, как СМИ обвинили PornHub в распространении видеозаписей, которые содержат сексуальное насилие над детьми.
Об этом сообщает The New York Times.
Ранее обе системы начали расследование своих финансовых связей с MindGeek – материнской компанией Pornhub.
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В Mastercard заявили, что расследование подтвердило "нарушение стандартов" платежной системы, запрещающих незаконный контент. А Visa дала указание прекратить платежи до завершения своего расследования.
В PornHub на обвинения отвечали, что никогда не разрешали публикацию видео с сексуальным насилием над детьми и "привержены борьбе с таким контентом".
- Pornhub – интернет-ресурс, предоставляющий пользователям доступ к порнографическим материалам. Является одним из самых популярных порносайтов в мире. Pornhub запустили в Монреале. С 2007 года у него есть офисы в Сан-Франциско, Хьюстоне, Новом Орлеане и Лондоне. В марте 2010 года Pornhub перекупила компания Manwin (ныне – MindGeek), владеющая и другими аналогичными платформами.
Напомним ранее сообщалось, что порносайт создал идеальную секс-куклу на основе запросов пользователей Сети.
А о том, как британские политики посещают порносайты в рабочее время, смотрите в сюжете:
Также были названы самые частые ошибки при поиске порно.
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