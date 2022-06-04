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На черном рынке перемены? Сколько теперь стоит доллар

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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4 июня, 09:49
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Рассказываем, что происходит с долларом на черном рынке в субботу, 4 июня
Доллар на черном рынке постепенно падает
Доллар на черном рынке постепенно падает / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Доллар на черном рынке уже несколько дней фактически зафиксирован на уровне 35-36 грн — ни больше, ни меньше.

"Сегодня" расскажет вам, почем торгуют долларом на черном рынке 4 июня.

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Так, по данным специализированного сайта "Курс Украины", по состоянию на утро 4 июня 2022 средний курс продажи американской валюты составляет 35,53 грн/долл, а курс покупки – 35,31 грн/долл.

Самый маленький курс продаж среди объявлений составляет 35,4 грн/долл, а самый высокий – 36,1 грн.

В Украине существуют три валютных курса

После того, как Нацбанк Украины разрешил банкам устанавливать курсы валют по своему усмотрению, рынок начал жить в новой реальности. Фактически образовалось три валютных курса: официальный, карточный курс, которым конвертируется гривня в валюту для оплаты за границей, а также наличный валютный курс.

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По официальному курсу 29,25 грн доллары могут купить только предприятия, покупающие за границей товары, входящие в список критического импорта. В этом списке более 1000 наименований – от стройматериалов и пищевых продуктов до топлива, медикаментов, предметов и средств личной гигиены. Список постоянно дополняют, чтобы не разгонять инфляцию.

Раньше мы рассказывали, как война давит на национальную валюту, а также писали, как предпринимателям получить 20 тыс. грн от ПриватБанка.

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