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Мошенники придумали новый способ украсть деньги: как защититься

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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11 мая, 16:43
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Рассказываем, как во время войны не попасть на крючок мошенников и не потерять деньги
Мошенники орудуют в интернете
Мошенники орудуют в интернете / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мошенники постоянно придумывают новые и новые способы нажиться на украинцах, в том числе и во время военного положения.

Какие две схемы появились недавно, и как от них защититься, рассказали в проекте Нацбанка Financial Literacy Ukraine.

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Как распознать мошенников

Первая схема такова: злоумышленники предлагают посреднические услуги по получению гарантированного возмещения Фонда гарантирования вкладов физических лиц. А потом за это просят комиссию.

Однако гарантированное возмещение происходит только через банки агенты Фонда. Только эти банки подключены к специальной Автоматизированной системе выплат.

Вторая схема заключается в том, что мошенники рассылают SMS-сообщения клиентам банков о том, что им якобы на счет пришел платеж. В этих сообщениях есть ссылки на фишинговые сайты.

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"Не переходите по ссылкам – через них мошенники могут завладеть вашими карточными реквизитами. Мошеннические ссылки также могут отправляться с целью похищения персональных данных и заражения устройств вирусом. Кроме SMS, аферисты могут отправить вредоносные ссылки в мессенджер и на e-mail", – отмечают специалисты.

Также, чтобы уберечься от фишинга, нужно соблюдать следующие правила:

  • проверять правильность названия сайтов (мошенники могут создавать страницы, идентичные официальным, но в адресе могут быть лишние или другие символы);
  • если вы получили сообщение, и все же есть необходимость перейти на сайт банка или другой организации, лучше ввести в поисковой системе название необходимого сайта и перейти на него.

Какие еще есть мошеннические схемы во время войны

Ранее мы говорили, что Киевская область была одним из регионов, где проходили активные боевые действия. Теперь, когда оккупант покинул эту область, злоумышленники придумали способ нажиться на пострадавших. Мошенники одевают форму ГСЧС и представляются пиротехниками. А потом за деньги якобы проводят обследование помещений и разминируют территорию.

Также аферисты звонят родственникам и знакомым украинских военных и предлагают освободить этих военных из плена за денежное вознаграждение. Звонят мошенники со скрытого номера, чтобы уточнить личные данные бойцов.

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Есть и SMS-рассылка, где сообщается о якобы выплатах вынужденным переселенцам. Какой текст этой рассылки и как защититься от всех этих схем, мы объяснили здесь.

"Сегодня" рассказывали и о том, как мошенники наживаются на дефиците горючего.

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