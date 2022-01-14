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Monobank внезапно закрыл карту клиента: почему банк неожиданно отказал в обслуживании

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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14 января, 10:16
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Украинец заявил, что больше не будет никому советовать этот банк
За что Monobank может вычеркнуть вас из числа клиентов
За что Monobank может вычеркнуть вас из числа клиентов / Фото: Коллаж: Сегодня

Monobank отказал в обслуживании украинцу, который был клиентом банка около двух лет.

Об этом пользователь написал отзыв на специализированном сайте "Минфин".

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По словам автора отзыва, он часто терял свои мобильные телефоны, а также банковские карты и в один из дней ему пришло уведомление о том, что Monobank отказывается его обслуживать.

"В один прекрасный день ни что-то ни с сего мне приходит смс что я не являюсь больше членом банка. Оказывается, из-за того что я часто меняю карты с учётом того что я ни разу не брал у них кредит, а только приносил прибыль банку и никаких проблем у меня в жизни с ними не было", – говорится в отзыве.

Также мужчину возмутило то, что ему придется писать заявление и тратить время, чтобы остаток денег не пропал с его счета. После этого бывший клиент Monobank заявил, что больше не будет советовать это финучреждение никому из своих знакомых.

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Monobank ответил, что ему жаль, что сложилась такая ситуация и заявил, что на основе информации из разных источников имеет право принять решение о закрытии карточного счета и отказе в дальнейшем обслуживании.

Пластиковые карты "єПідтримка" и Monobank

С 11 января Monobank начал выпускать пластиковые карты для получение бонуса за вакцинацию от коронавируса. Ранее так называемую "тысячу Зеленского" можно было получить только на виртуальную карту.

Сооснователь банка Олег Гороховский отметил, что выпуск карты абсолютно бесплатный, однако придется оплатить доставку "Новой почтой" на выбранное вами отделение.

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Заказать выпуск карты можно через мобильное приложение Monobank.

Ранее мы также писали, как увеличить кредитный лимит на картах популярных банков и рассказывали, что в сети появился мошеннический поддельный сайт Monobank.

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