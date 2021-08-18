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Mastercard затеял карточную революцию. Магнитные полосы окончательно уйдут в прошлое

Ксения Капустинская Ксения Капустинская редактор раздела Деньги
18 августа, 09:26
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Платежные и кредитные карты технологией магнитной полосы устарели, уверены в международной платежной системе. Более того, такие карты опасны
Mastercard начнет переход на новые типы карточек
Mastercard начнет переход на новые типы карточек / Фото: Pixabay, REUTERS/Dado Ruvic

Международная платежная система Mastercard перестанет выпускать карты с магнитной полосой. И дебетовые, и кредитные карты такого типа в этой системе полностью исчезнут к 2033 году.

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Свое решение в компании аргументируют тем, что карты с чипом и с новой биометрической системе на основе распознавания отпечатков пальцев куда безопаснее, чем карты с магнитной полосой, пишет BBC.

В компании считают, что тенденция отказа от карт с магнитной полосой становится глобальной, поэтому пришло время сделать решительные шаги в этом направлении. Например, Великобритания перешла на карты с чипом еще в 2006 году. А вот в США все еще используются некоторые системы с магнитной полосой.

Таким образом, в разных регионах мира отказ от магнитной полосы начнется в разное время. В Европе, где чиповые карты уже широко используются, переход Mastercard начнется уже в 2024 году, а в США – только в 2027.

Тем временем популярность других видов карт тоже растет. За первые три месяца 2021 года количество бесконтактных платежей увеличилось более чем на миллиард по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Чем опасны "магнитные" карты

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Технология магнитной полосы зародилась еще в 1960-е годы. Изначально ее разрабатывали для удостоверений личности сотрудников ЦРУ. Теперь технология считается устаревшей.

Главная проблема заключается в том, что преступники научились считывать информацию с магнитной полосы карты с помощью специальных устройств. Их устанавливают в банкоматах (в тайне от банков, конечно) и в платежных терминалах (этим может заниматься нечестный бизнес).

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При оплате картой с магнитной полосой используются всегда одинаковые идентифицирующие данные. Поэтому украденные данные карты можно перенести на любую другую карточку с магнитной полосой и использовать для мошеннических финансовых операций.

В более современных картах с чипами используется технология EMV (Europay + MasterCard + Visa). Она шифрует данные учетной записи клиента банка, которые и хранятся на чипе. Благодаря этой технологии каждый раз, когда карта взаимодействует с терминалом или банкоматом, генерируется одноразовый ключ. Даже если его считать и скопировать, использовать данные повторно уже не получится.

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Украинский Нацбанк заявлял об опасности магнитный карт еще в 2010 году. В НБУ и сейчас призывают клиентов банков выбирать карты с чипами.

Mastercard – это международная платежная система, объединяющая 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира. Главная штаб-квартира компании находится в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк (США).

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