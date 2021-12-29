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Лучшее время покупать доллар? Что происходит на валютном рынке в последние дни декабря

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
29 декабря, 18:20
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 30 декабря
НБУ рассчитал новый курс
НБУ рассчитал новый курс / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 30 декабря:

29.1230.12Изменение
1 доллар США27,22 грн27,20 грн-0,02
1 евро30,84 грн30,77 грн-0,07

По сравнению с курсом на среду, 29 декабря, доллар подешевел на две копейки, а евро – на на семь копеек.

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На праздники советуют валюту придержать

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак считает, что дальновиднее для украинцев не шиковать на праздники, а придержать в запасе наличную валюту.

"Учитывая, что существуют риски обострения геополитической ситуации с Россией и мировые рейтинговые агентства вносят данный случай в риски для экономики мира на 2022 год, население Украины в праздничный период, скорее всего, будет экономить", — говорит Максим Орищак.

Он также отмечает, что немало окажется и тех, кто захочет конвертировать накопленную валюту в гривню для празднования Рождества и Нового года. Это в свою очередь снизит наличные деньги доллара, чем могут воспользоваться покупатели.

Напомним, по прогнозам экспертов "Сегодня", первый квартал 2022 года для украинцев окажется непростым. Главные экономические риски: ускорение инфляции, девальвация гривни и безработица. А вот зарплаты вырастут незначительно и далеко не у всех

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Раньше мы также разбирались, как рождественские застолья бьют по экономике Украины.

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