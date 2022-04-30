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Ловушка для украинцев? Сколько стоит доллар на черном рынке

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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30 апреля, 18:13
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Рассказываем, что происходит с долларом на черном рынке и насколько этот курс далек от официального
На черном рынке валюта стоит дороже, чем в банках
На черном рынке валюта стоит дороже, чем в банках / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Черный рынок валют в Украине активно предлагает доллары, правда, по курсу, далекому от официального.

Как свидетельствуют данные сайта "Курс Украины" за 30 апреля, средний курс продажи доллара на черном рынке составил 33,58 грн/долл, а курс покупки – 33,18 грн/долл.

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Минимальный курс продажи колеблется около 33,49 грн/долл, а самый высокий курс среди предложений – 33,59 грн/долл.

Напомним, что официальный курс доллара заморожен Национальным банком по состоянию на 24 февраля 2022 года і составляет 29,25 грн.

Гривню сдерживает ленд-лиз?

Напомним, что конгресс США одобрил программу ленд-лиза для Украины и направил документ на подпись Президенту Джо Байдену. Объем помощи составит 33 млрд долларов США, почти четверть из которых будет направлена на гуманитарную помощь и финансирование расходов государственного бюджета

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Как рассказал в комментарии "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, Кабмин сможет ориентироваться на внешние поступления, не злоупотребляя эмиссией гривни. Последнее благоприятно отразится на ее курсе в долгосрочной перспективе.

По словам эксперта, объемы "напечатанной" гривны достигли 80 млрд – на эту сумму выросли портфели НБУ к ОВГЗ. На прошлых размещениях "военных" облигаций в госбюджет было привлечено более 50 млрд. грн.

На предстоящих аукционах ожидается участие нерезидентов, так как НБУ упростил им доступ к данным бумагам. Это станет сильным позитивным сигналом для экономики Украины. Всего за счет "военных" ОВГЗ Минфин планирует получить до 400 млрд грн, — сказал Гойлов.

На наличном валютном рынке гривня к доллару США укрепилась ниже уровня 34,00, а евро не смог преодолеть отметку 37,50. Безусловно, на настроениях покупателей и продавцов благоприятно сказалось решение США о ленд-лизе для Украины.

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Раньше мы рассказывали, сколько на самом деле стоит рубль в РФ.

Также мы писали, где лучше всего покупать доллар.

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