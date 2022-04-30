Ловушка для украинцев? Сколько стоит доллар на черном рынке

Черный рынок валют в Украине активно предлагает доллары, правда, по курсу, далекому от официального.
Как свидетельствуют данные сайта "Курс Украины" за 30 апреля, средний курс продажи доллара на черном рынке составил 33,58 грн/долл, а курс покупки – 33,18 грн/долл.
Минимальный курс продажи колеблется около 33,49 грн/долл, а самый высокий курс среди предложений – 33,59 грн/долл.
Далее по теме
Напомним, что официальный курс доллара заморожен Национальным банком по состоянию на 24 февраля 2022 года і составляет 29,25 грн.
Гривню сдерживает ленд-лиз?
Напомним, что конгресс США одобрил программу ленд-лиза для Украины и направил документ на подпись Президенту Джо Байдену. Объем помощи составит 33 млрд долларов США, почти четверть из которых будет направлена на гуманитарную помощь и финансирование расходов государственного бюджета
Как рассказал в комментарии "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, Кабмин сможет ориентироваться на внешние поступления, не злоупотребляя эмиссией гривни. Последнее благоприятно отразится на ее курсе в долгосрочной перспективе.
По словам эксперта, объемы "напечатанной" гривны достигли 80 млрд – на эту сумму выросли портфели НБУ к ОВГЗ. На прошлых размещениях "военных" облигаций в госбюджет было привлечено более 50 млрд. грн.
На предстоящих аукционах ожидается участие нерезидентов, так как НБУ упростил им доступ к данным бумагам. Это станет сильным позитивным сигналом для экономики Украины. Всего за счет "военных" ОВГЗ Минфин планирует получить до 400 млрд грн, — сказал Гойлов.
На наличном валютном рынке гривня к доллару США укрепилась ниже уровня 34,00, а евро не смог преодолеть отметку 37,50. Безусловно, на настроениях покупателей и продавцов благоприятно сказалось решение США о ленд-лизе для Украины.
Раньше мы рассказывали, сколько на самом деле стоит рубль в РФ.
Также мы писали, где лучше всего покупать доллар.