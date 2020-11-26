Локдаун может взвинтить курс доллара до рекорда с 2015 года – эксперт

Курс доллара в Украине может обновить рекорд с 2015 года и подняться выше 29 гривен в случае введения 4-недельного жесткого карантина. В пиковые моменты курс на межбанке может достигать и 32 гривен за доллар.

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Таким мнением с сайтом "Сегодня" поделился аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Эксперт посоветовал украинцам держать сбережения в долларе.

По его словам, негативные последствия полного локдауна проявятся, когда нерезиденты выйдут на межбанк с покупкой валюты.

"В таком случае гривня к доллару имеет все шансы преодолеть отметку 29 и обновить рекорд 2015 года. Падение спроса со стороны импортеров позволит избежать катастрофических последствий, но в моменте мы можем увидеть курс выше 32 гривен за доллар. <...> Рекомендация для простых обывателей – суммы на текущие расходы держать в гривне, а все резервы переводить в иностранную валюту", – спрогнозировал Гойлов.

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Он также добавил, что тотальный карантин приведет к росту количества проблемных кредитов в банковской системе, увеличению дефицита госбюджета и темпов падения ВВП.

"У экономики Украины после весеннего локдауна крайне низкий запас прочности, поэтому относительно точные цифры ущерба сейчас назвать трудно. Украине придется выходить на внешние рынки и привлекать "дорогие" кредиты. Внутренние заимствования будут вероятно проходить через механизм рефинансирования банков, а те, в свою очередь, купят ОВГЗ. В пессимистичном сценарии последствия пандемии будут преодолены лишь к 2023 году", – резюмировал эксперт.

Напомним, другие аналитики считают, что благодаря новогоднему затишью локдаун не приведет к резкому росту курса доллара. Украинская валюта, по их мнению, начнет обесцениваться позже – после окончания тотального карантина.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков ранее заявил о необходимости ввести локдаун на 4 недели. Решение о жестком карантине правительство может рассмотреть уже в ближайшее время. Источники "Сегодня" в Кабмине также сообщали, что сейчас рассматривается несколько вариантов локдауна. В частности, там обсуждали закрытие метро и серьезные ограничения в работе наземного транспорта.

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