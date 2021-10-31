Локдаун и курс доллара – кто кого?

Эксперты: гривня окрепла из-за карантина, но в ноябре возможна девальвация

/ Фото: Сегодня

На уходящей неделе доллар пощекотал нервы украинцам: сперва его курс быстро пошел вверх, затем так же быстро снизился до уровня предыдущей недели. Короче, "американские горки" или долларовая аномалия!

Что происходит на валютном рынке, и куда пойдет курс доллара в ноябре, выяснили "Сегодня".

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Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Что произошло с курсом за неделю

С понедельника наличный доллар начал быстро укрепляться: за два дня – на 10 копеек: до 26,53 в продаже и до 26,34 в покупке Но в среду тренд поменялся и к пятнице от укрепления ничего не осталось – снова, как и неделю назад, 26,43 в продаже и 26,25 в покупке.

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Спрэд (разница между курсами покупки и продажи), который на росте курса был 20 коп., сузился на спаде до 18 коп. Это свидетельствовало, что банкиры не ожидают дальнейшего роста курса.

Максимальный курс, по которому можно было сдать наличный доллар – 26,32 грн (на 4 коп. дороже, чем неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар – 26,34 грн (на 2 коп. дороже, чем неделю назад). Отметим, что такой высокий курс покупки наблюдается в обменниках, работающих на скупку валюты. Заявленный низкий курс продажи, как правило, виртуальный, по такой цене в наличии долларов нет. Реальный курс продажи начинается с 26,40 грн/доллар, при этом курс покупки – не выше 26,25.

Нацбанк с понедельника по среду ослаблял гривню: ее курс снизился на 13 коп., с 26,29 до 26,42 грн/доллар. Но за четвер и пятницу гривня окрепла на 9 коп., до 26,33 грн/доллар. На понедельник, 25 октября, регулятор укрепил гривню, установив курс 26,28 грн/доллар.

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Анализ ситуации на рынке

Эксперты называют две причины возврата гривни к прежним позициям: продажа валюты Нацбанком, позволившая быстро сбалансировать спрос и предложение и удачное размещение Минфином ценных бумаг в минувший вторник – их было продано на сумму более 17 млрд грн, тогда как неделей ранее – на порядок меньше.

"Курс продажи доллара к концу последней недели октября достиг уровня 26,35 грн гривен на межбанке, что стало возможным благодаря регулярным интервенциям НБУ, низкому спросу на валюту и отсутствию фундаментальных потрясений", – анализирует Максим Орыщак.

Александр Охрименко объяснил причину краткого роста спроса на валюту: активизировались импортеры топлива, которые из-за постоянного удорожания нефтепродуктов повысили оптовые закупки, пока топливо не стало еще дороже.

А вот Олега Пендзина не впечатлили результаты аукциона Минфина: валюты, по его оценке, было привлечено мало, так как основную часть ОВГЗ под высокий процент 13% годовых, почти на 1% больше, чем неделей ранее, купили не нерезиденты, а украинские банки, которым для этого валюту продавать не нужно. Поэтому и потребовалось вмешательство регулятора, дабы уравновесить спрос и предложение.

То, что на рынке опять равновесие, подтвердил и Андрей Шевчишин.

"Баланс рынка по-прежнему за продавцами валюты, отсутствуют регулярные сильные покупатели. Нерезиденты, хотя и выходят из ОВГЗ, не оказывают масштабного влияния на тенденцию. С начала недели их портфель гривневых ОВГЗ сократился на 1,8 млрд.грн (-2%), а за октябрь на 4,7 млрд грн (-5,2%)", – анализирует эксперт.

Чего ожидать на следующей неделе

Орыщак прогнозирует, что в первую неделю ноября гривня продолжит укрепляться.

"Средний курс продажи наличного доллара будет колебаться в рамках 26,10 – 26,40 грн, – говорит эксперт. – Причина крепкой гривни – в готовности НБУ повышать учетную ставку в будущем, политической стабильности в стране, регулярном притоке валюты от экспорта".

С ним согласен и Александр Охрименко. Но, по словам Охрименеко, Нацбанк будет выкупать излишки валюты, на допуская укрепления гривни ниже 26,2-26,3 грн/доллар.

Олег Пендзин считает, что курс в первую неделю ноября будет в коридоре 26,3-26,4 грн/доллар.

Андрей Шевчишин менее оптимистичен.

"На ноябрь сохраняем девальвационные ожидания, однако локдауны по стране будут сдерживать покупки валюты. Прогноз на ноябрь рассматриваем в диапазоне 26,3-27 грн за доллар", – прогнозирует Андрей Шевчишин.

Продавать или покупать валюту

Александр Охрименко подтвердил свой прогноз: гривня и в среднесрочной перспективе, как минимум, не подешевеет, поэтому гривневые вклады в ноябре останутся доходнее валютных заначек.

Также эксперт советует не откладывать к концу года крупные покупки тем, кто копит на них валюту.

"Предновогодних распродаж с большими скидками может и не быть из-за локдауна, а доллар не факт, что подорожает", – аргументировал Александр Охрименко.

Олег Пендзин советует не менять гривню на валюту и наоборот, пока не станет понятно, будет в ноябре девальвация гривни, или нет.

Максим Орыщак и Андрей Шевчишин – за доллар.

"Для населения, кто хочет купить иностранную валюту на долгий срок, время сейчас благоприятное, – уверен Максим Орыщак. – Спекулятивные настроения с целью извлечения прибыли на краткосрочных колебаниях курса доллара могут себе позволить только профессионалы валютного рынка".

Андрей Шевчишин уточнил, что история предыдущих локдаунов говорит: в это время рынок пассивен. Но, по его словам, у нас еще не было опыта локдауна в период активной закупки газа и угля для отопительного периода, когда резко возрастает спрос на валюту. Поэтому наличный доллар также может подорожать.

То, что девальвация гривни к концу года ожидаема, говорит и финансовый аналитик Эрик Найман. Подробнее смотрите в сюжете.