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Курс стремительно растет: в Украине снова подорожали доллар и евро

1 декабря, 16:23

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 2 декабря

На среду, 2 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

01.1202.12Изменение
1 доллар США28,50 грн28,56 грн+ 0,06
1 евро34,15 грн34,22 грн+ 0,07
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По сравнению со значениями 1 декабря курс доллара вырос еще на шесть копеек после повышения на три копейки в предыдущий банковский день. В целом за неделю – с 25 ноября по 2 декабря – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 19 копеек.

Курс евро вырос еще семь копеек после резкого скачка вверх на 19 копеек днем ранее. Стоимость евровалюты впервые февраля 2018 года находится выше психологической отметки в 34 гривни. Ранее эксперт уже объяснял сайту "Сегодня", почему евро в Украине растет быстрее, чем доллар.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.

А о том, какие виды сбережений сейчас самые популярные у украинцев, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

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