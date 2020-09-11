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Курс следит за карантином: что будет с долларом в Украине

11 сентября, 12:29

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Аналитик объяснил ситуацию на валютном рынке страны

Доллар после очередного роста в официальных курсах НБУ 11 сентября на межбанковском валютном рынке Украины достиг отметки 27,9 гривен за доллар по цене продажи. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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По его словам, такая динамика наблюдается после того, как Национальный банк Украины спрогнозировал инфляцию в стране в будущем году на уровне 5%. При этом регулятор не отказывается от режима гибкого курсообразования и сохраняет курс на валютную либерализацию.

"Негативной же новостью для курса гривни стало сообщение о том, что в Киеве с 14 сентября ужесточат карантин из-за коронавируса на две недели, так как столица попала в оранжевую зону карантинных ограничений. Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит ослабляться и будет торговаться в диапазоне 27,8-27,9 грн/долл. Не исключено и падение ниже психологической отметки 28 гривен за доллар", – прогнозирует эксперт.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что будет с курсом доллара до конца года.

А о том, где и как можно обменять испорченные купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар гривня карантин курс гривни курс доллара прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

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