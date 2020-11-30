Курс евро в Украине пробил психологическую отметку

На вторник, 1 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|30.11
|01.12
|Изменение
|1 доллар США
|28,47 грн
|28,50 грн
|+ 0,03
|1 евро
|33,96 грн
|34,15 грн
|+ 0,19
По сравнению со значениями 30 ноября курс доллара повысился еще на три копейки после роста на три копейки в предыдущий банковский день. В целом за неделю – с 24 ноября по 1 декабря – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 13 копеек.
Курс евро вырос еще на 19 копеек после повышения на 11 копеек днем ранее. Стоимость евровалюты впервые с 6 февраля 2018 года поднялась выше психологической отметки в 34 гривни. Ранее эксперт уже объяснял сайту "Сегодня", почему евро в Украине растет быстрее, чем доллар.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.
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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине
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