Курс евро в Украине остановил взлет, доллар практически замер

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 7 декабря

На понедельник, 7 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

04.12 07.12 Изменение 1 доллар США 28,30 грн 28,29 грн - 0,01 1 евро 34,40 грн 34,39 грн - 0,01

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По сравнению со значениями 4 декабря курс доллара снизился еще на копейку после падения на 10 копеек в предыдущий банковский день. В целом за неделю – с 30 ноября по 7 декабря – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 18 копеек.

Впрочем, аналитики считают, что доллар скоро продолжит расти, а сейчас у гривни просто "временная передышка".

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Курс евро тоже снизился на копейку после роста на восемь копеек днем ранее. Это первое снижение курса после стремительного 10-дневного роста.

В целом стоимость евровалюты впервые с февраля 2018 года находится выше психологической отметки в 34 гривни. Это связано с глобальной динамикой – курс евро к доллару побил рекорд за 2,5 года.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.

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