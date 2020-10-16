Курс евро упал до минимума за две недели, доллар растет

На пятницу, 16 октября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,34 грн;

1 евро – 33,18 грн;

10 российских рублей – 3,63 грн.

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По сравнению со вчерашними значениями курс доллара повысился еще на две копейки после роста на семь копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 9 по 16 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на четыре копейки. В целом эксперты не исключают падения курс доллара до 28-28,1 гривни к концу октября.

Курс евро упал сразу на 21 копейку после роста на пять копеек в предыдущий банковский день. Евровалюта опустилась до минимума за две недели. Стоимость 10 российских рублей снизилась на пять копеек.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В четверг, 15 октября, доллар на межбанке не изменился в цене ни в покупке, ни в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,33/28,35 грн (покупка/продажа).

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Евровалюта при этом подешевела на межбанке на 16 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,14/33,16 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, в целом эксперты отмечают, что курс доллара в Украине стабилизировался в новом коридоре – 28,2-28,3 гривни и не исключают его падения до 28-28,1 грн. Также мы рассказывали, как украинцы реагировали на сентябрьский скачок курса:

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует на 2021 год обменный курс до 29,1 гривни за доллар в среднем за год и 28,8 гривни по состоянию на конец года. Согласно консенсус-прогнозу, который подготовило это ведомство, среднегодовой курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по сентябрь гривня упала к доллару на 16,3%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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