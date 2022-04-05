Курс евро и злотого продолжают пике – сколько стоит валюта 5 апреля

Рассказываем, что происходит с курсом евро и злотого в Украине 5 апреля

Курс евро и злотого снова снижается / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины рассчитал новый курс евро и злотого на вторник, 5 апреля.

Об этом свидетельствуют данные сайта НБУ.

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5 апреля иностранные валюты продолжили падать, курс злотого составил 6,94 грн, что на 2 копейки меньше, чем накануне (6,96 грн), а курс евро упал сильнее – с 32,33 грн сразу на 15 копеек.

Курс единой европейской валюты составляет 32,18 грн. Напоминаем, что курс доллара заморожен Нацбанком по состоянию на 24 февраля, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Нужно ли покупать валюту за границей

Те украинцы, которые выехали в другие страны, задаются вопросом, стоит ли покупать доллары и евро за границей, чтобы потом привезти их домой.

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Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал "Сегодня", что сделать это будет не так просто, поскольку гривня не является свободно конвертированной валютой.

Однако даже если вы захотите просто снять валюту со своей карты в европейском банкомате, банк возьмет с вас огромную комиссию, от 2 до 5% от суммы.

Эксперт также отмечает, что играть в спекулянтов не стоит, поскольку курс доллара в Украине укрепляется с каждым днем.

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Это означает, что купив валюту за границей, да еще и с комиссией, вы обязательно потеряете свои деньги на этих конвертациях.

"Сегодня" также писали, что будет с наличным долларом в Украине в ближайшее время, и рассказывали, в каком банке выгоднее менять деньги.