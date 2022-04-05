Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Курс евро и злотого продолжают пике – сколько стоит валюта 5 апреля

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 апреля, 09:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, что происходит с курсом евро и злотого в Украине 5 апреля
Курс евро и злотого снова снижается
Курс евро и злотого снова снижается / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины рассчитал новый курс евро и злотого на вторник, 5 апреля.

Об этом свидетельствуют данные сайта НБУ.

Реклама

5 апреля иностранные валюты продолжили падать, курс злотого составил 6,94 грн, что на 2 копейки меньше, чем накануне (6,96 грн), а курс евро упал сильнее – с 32,33 грн сразу на 15 копеек.

Курс единой европейской валюты составляет 32,18 грн. Напоминаем, что курс доллара заморожен Нацбанком по состоянию на 24 февраля, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Нужно ли покупать валюту за границей

Те украинцы, которые выехали в другие страны, задаются вопросом, стоит ли покупать доллары и евро за границей, чтобы потом привезти их домой.

Реклама

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал "Сегодня", что сделать это будет не так просто, поскольку гривня не является свободно конвертированной валютой.

Однако даже если вы захотите просто снять валюту со своей карты в европейском банкомате, банк возьмет с вас огромную комиссию, от 2 до 5% от суммы.

Эксперт также отмечает, что играть в спекулянтов не стоит, поскольку курс доллара в Украине укрепляется с каждым днем.

Реклама

Это означает, что купив валюту за границей, да еще и с комиссией, вы обязательно потеряете свои деньги на этих конвертациях.

"Сегодня" также писали, что будет с наличным долларом в Украине в ближайшее время, и рассказывали, в каком банке выгоднее менять деньги.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Финансовый фронт
Что будет с долларом?
Будущее гривни
Опрос Gradus
Готов ли бизнес платить зарплаты
1
Нет, выплат не будет Нет, выплат не будет
2
Да, на 100% Да, на 100%
3
Да, но от 50 до 69% Да, но от 50 до 69%
4
Пока трудно сказать Пока трудно сказать
5
Только до 30% Только до 30%
6
Да, на 30-49% Да, на 30-49%
7
От 70 до 99% От 70 до 99%
8
Даже больше чем на 100% Даже больше чем на 100%
К чему готовиться работникам
Работа после войны
Какие сферы будут в тренде
Строительство
Энергетика
IT
Медицина
Логистика
1 /2
Узнать больше

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Ценовая политика
Топливо в апреле
Что будет на АЗС?
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
25,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
26,98
-
33,52
37,43
27,00
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
-
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять