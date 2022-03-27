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Курс доллара в Украине: сколько стоит валюта в обменниках и на черном рынке

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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27 марта, 10:35
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Рассказываем, сколько стоит доллар в обменниках и на черных рынках разных городов Украины
Сколько стоит доллар на черном рынке
Сколько стоит доллар на черном рынке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс доллара на черном рынке несколько отличается от банковского. Так, он не только больше по значению, но и его можно и купить, и продать.

"Сегодня" узнал, сколько стоит доллар в обменниках и на черном рынке по разным городам Украины.

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Например, во Львове обменники 27 марта, по данным Минфина, предлагают курс на покупку в среднем 32,40 грн за доллар, на продажу — 33-34 грн, частные лица в основном ориентируются на курс в обменниках.

В Киеве средний курс на покупку/продажу в обменниках — 32,20/32,80 грн за долл, у частных лиц — 31/33 грн, в Одессе32,50/33 грн и 32,60/33 соответственно, в Харькове, Николаеве и Чернигове все обменники закрыты, в Днепре работает только один с курсом — 31/35 грн за долл.

Почему курс на черном рынке стоит на месте?

Курс доллара на черном рынке пока не превышает 32-34 грн за доллар, что не сильно отличается от зафиксированного НБУ – 29,25 грн за доллар. Это в основном обусловлено следующими причинами:

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  • у банковской системы есть значительный запас финансовой крепости. Николайчук считает, что это последствия серьезных реформ после 2014 года в монетарной сфере и в секторе банковского регулирования;
  • у населения нет большой потребности покупать валюту на черном рынке. Тем гражданам, которые выезжают за границу, гораздо удобнее пользоваться картами. Остающиеся в стране также могут удовлетворить свои потребности с помощью официальной банковской системы;
  • в НБУ сейчас гораздо больше возможностей, чтобы перекрыть отток капитала за границу, чем в 2014 году.

Мы уже рассказывали, что эксперты не рекомендуют рисковать, покупая доллар на черном рынке, поскольку курс все равно будет завышенным, а также высока вероятность, что вас обманут.

Раньше мы писали, что будет с долларом после войны.

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Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

Цитата на segodnya.ua
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