Курс доллара в Украине рванул вверх, евро тоже подорожал

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 25 марта

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 25 марта:

24.03 25.03 Изменение 1 доллар США 27,73 грн 27,87 грн + 0,14 1 евро 32,93 грн 32,94 грн + 0,01

Реклама

По сравнению со значениями 24 марта доллар подскочил сразу на 14 копеек после роста курса на четыре копейки в предыдущий банковский день. За неделю с 18 по 25 марта гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 17 копеек. Эксперты рекомендовали украинцам покупать доллары, пока валюта не стала еще дороже.

Курс евро на 25 марта повысился на копейку после падения на восемь копеек днем ранее. Евровалюта все еще держится ниже психологической отметки в 33 гривни.

В тренде Налоговая амнистия в Украине: нужно ли декларировать квартиры и машины

Реклама

Читайте также: Цифра дня. Украинцы понесли деньги на депозиты

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, в Украине также планируют провести налоговую амнистию. Подробности – в сюжете:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама