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Курс доллара в Украине пошел на рекорд с марта, а евро пробил психологическую отметку

11 сентября, 16:27

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 14 сентября

На понедельник, 14 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

11.0914.09Изменение
1 доллар США27,84 грн27,90 грн+ 0,06
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Таким образом, по сравнению со значениями 11 сентября курс доллара вырос еще на шесть копеек после повышения на копейку в предыдущий банковский день. Так дорого "зеленый" в Украине не стоил с конца марта. За неделю – с 7 по 14 сентября – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 17 копеек.

Курс евро на 14 сентября при этом вырос на 10 копеек – с 32,97 до 33,07 гривни, преодолев психологическую отметку в 33 гривни. Этот рубеж евровалюта в Украине не пересекала с первых чисел сентября, а до того – с конца августа 2018 года.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что будет с курсом доллара до конца года.

А о том, где и как можно обменять испорченные купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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